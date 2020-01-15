Çift Ekranlı Nubia Z20’nin Fiyatı Kalıcı Olarak Düşürüldü

Nubia’nın geçtiğimiz senenin ekim ayında piyasaya sürdüğü çift ekranlı akıllı telefon modeli Z20’nin fiyatı kalıcı olarak düşürüldü. 8 GB RAM’e sahip olan cihazın fiyatında 100 dolarlık bir düşüş yaşandı.

Bir zamanlar ZTE bünyesinde olan ancak daha sonrasında bağımsız bir şirket hâline gelen Çin merkezli Nubia, geçtiğimiz sene ilginç bir akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Nubia, piyasaya sürdüğü telefonun arka kapağını da tam fonksiyonlu bir ekran hâline getirmeyi başararak ilginç bir işe imza atmıştı. Şirketin piyasaya sürdüğü Nubia Z20 isimli akıllı telefon modeli, birbirinden bağımsız iki ekranı ile birlikte adeta eşsiz bir model olmuştu.

Nubia Z20, ilk olarak Ağustos 2019'da Çin’de piyasaya sürülmüştü ve bunun ardından dünya çapında fazlasıyla ilgi gören modelin küresel pazarlarda satışı Ekim 2019’da gerçekleştirilmişti. Maalesef henüz ülkemizde satışı bulunmayan Nubia Z20’nin iki ekranı da son nesil Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve bu iki ekran, farklı işlemler yapabilmeniz için birbirinden bağımsız olarak çalışabiliyor.

Nubia Z20 teknik özellikleri:

Ekran: 6,42 inç (1080 x 2340 piksel) FHD+ AMOLED ana ekran, 5,1 inç (720 x 1520 piksel) AMOLED ikincil (arka) ekran

6,42 inç (1080 x 2340 piksel) FHD+ AMOLED ana ekran, 5,1 inç (720 x 1520 piksel) AMOLED ikincil (arka) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 512 GB

128 GB / 512 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) geniş açılı sensör, 8 MP (f/2,4) telefoto sensörü, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör

48 MP (f/1,7) geniş açılı sensör, 8 MP (f/2,4) telefoto sensörü, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör Ön Kamera: Ana kamera sensörlerini kullanıyor

Ana kamera sensörlerini kullanıyor Batarya: 4.000 mAh, 27 W hızlı şarj desteği

4.000 mAh, 27 W hızlı şarj desteği Bağlantı: LTE, GSM, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11

LTE, GSM, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Renkler: Mavi, Siyah

Mavi, Siyah Boyutlar: 158,6 x 75,3 x 9 mm

158,6 x 75,3 x 9 mm Ağırlık: 186 gram

Geçen senenin sonlarında piyasaya sürülen Nubia Z20’nin fiyatı 599 dolar (3.519 TL) olarak belirlenmişti. Şirket, cihazın resmi satış fiyatını kalıcı olarak düşürdü ve çift ekranlı akıllı telefonun yeni fiyat etiketinin 499 dolar (2.931 TL) olduğunu duyurdu. Amiral gemisi cihaz, şu anda birçok ülkede fiyatı düşmüş şekilde satışta bulunsa da ne yazık ki ülkemizde satışta değil.