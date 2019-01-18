Los Angeles'ta yaşayan Rodger Parker, zincirlerinden arınmış, gelmiş geçmiş en iyi bisikleti dizayn ettiğini düşünüyor.

Belki de bisikletin icadından beri zincir ve pedal sisteminin yerini alacak farklı alternatifler üretilmeye çalışılıyor. Ancak bugüne dek elektrikli bisikletlerin dışında bu konuda radikal bir araç henüz karşımıza çıkmamıştı. Ta ki Los Angeles'ta yaşayan Rodger Parker, NuBike fikriyle gelene kadar.

NuBike'ın çalışma prensibi oldukça enteresan. Birazdan videosunu izleyerek sizin de görebileceğiniz üzere, klasik pedal sistemine farklı bir bakış açısı kazandırılmış. Pedallar bu kez mekanizmayı çevirmek için değil, kaldıraç tarzı çalışma prensibi olan 4 vitesli bir bisiklete dönüşmesi için kullanılmış.

Prototipin sahibi Rodger, yalnızca 10 kilogram ağırlığındaki bu modelin alüminyum ve magnezyumdan üretildiğini, ürünün ağırlığını piyasaya çıktığında 8 kilogram civarına düşürmeyi planladığını açıkladı.

NuBike, an itibarı ile Kickstarter üzerinden bağışları bekliyor. Oldukça devrimsel ve kaliteli bir proje olmasına rağmen geçen 3 gün içerisinde sadece 5 kişinin destek verdiği NuBike'ın en büyük handikapı ise fiyatı gibi görünüyor. Ürüne sahip olmak için 3.600 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.