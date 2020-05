Nvidia Baş Mühendisinden 400 Dolara Mal Olan Solunum Cihazı

Bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden olan Nvidia, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan solunum cihazlarını üretmek için çalışmalara başladı. Şirketin baş mühendisi Bill Dally, yaptığı çalışmalar sonucunda sadece 400 dolara mal olan bir solunum cihazı geliştirmeyi başardı.

Koronavirüs salgını Türkiye ve diğer ülkelerde toplamda on binlerce can aldı. Bilim insanları, COVID-19 hastalığıyla ilgili tedavinin bulunabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor olsalar da ne yazık ki şu an için kesinleşmiş bir ilaç ya da tedavi yöntemi bulunmuyor.

COVID-19, temelde bir solunum yolu rahatsızlığı. Enfekte olan insanlar, nefes almakta güçlük çekiyorlar ve doktorlar, durumu ağırlaşan hastaları solunum cihazlarına bağlıyorlar. Ventilatör olarak da isimlendirilen bu cihazlar, son dönemlerde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanlar arasında yer alıyor ve gerek devletler gerekse de özel şirketler, ventilatör üretimi yapabilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar.

Şimdiyse bilgisayar donanımları sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Nvidia, ventilatör üretimi için çalışma başlattı. Şirketin baş mühendislerinden Bill Dally tarafından yapılan bir çalışma, sadece 400 dolara mal olan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretilebilen bir ventilatör ortaya koyuyor. Dally tarafından geliştirilen bu ventilatör, profesyonel cihazlar kadar kapsamlı olmasa da koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılabilecek türden.

Nvidia mühendislerinin tasarladığı ventilatör

Dally, oluşturduğu ventilatörün parçalarının toplamda 5 dakika içerisinde birleştirilip, kullanıma hazır bir hale getirilebileceğini söylüyor. Tasarladığı ventilatördeki ana bileşenin bir adet selenoid valf olduğunu ifade eden Dally, bu valf ile diğer parçaları birleştirerek solunum güçlüğü çeken insanlara oksijen desteği yaptığını ifade ediyor. Dally'ye göre bu ventilatördeki elektronik parçalar dışındaki tüm aksam, 3 boyutlu yazıcı kullanarak basılabildi.

Bu ventilatördeki dikkat çeken özelliklerden bir diğeri de onlarca sensöre sahip olması. Nvidia tarafından yapılan açıklamalarda ventilatörün; hava akışını ölçmek, valfteki hataları tespit etmek, maksimum basıncı takip etmek ve acil durum takibi yapabilmek gibi yeteneklerinin olduğu ifade ediliyor. Üstelik profesyonel solunum cihazlarının 20 bin dolar gibi maliyetlerinin olduğu düşünüldüğünde 400 dolar, devede kulak kalıyor.

Bill Dally, hem bilim camiası hem de Nvidia için önemli bir isim. Çünkü Dally, 2009 yılından beri Nvidia araştırma ekibine liderlik ediyor. 120'den fazla patente sahip olan Dally, geçmişte dünyanın önde gelen üniversitelerinde de ders verdi. Bilim ve teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isim, geliştirdiği ventilatördeki şimdiki amacının, bu ürünü 100 dolara mal etmek olduğunu söylüyor ve çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.