Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys firmalarının Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde geliştirdiği yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi. Cihazların üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan tesisinde gerçekleştiriliyor.

Dört Türk şirketi; Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan solunum cihazı talebini karşılayabilmek için kolları sıvadı. Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde üretime başlayan firmalar, çalışmalarına 7 gün 24 saat devam ediyor.

Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı'nın seri üretimi ve testlerinin yapıldığı Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan Elektronik İşletmesi'ni ziyaret eden Anadolu Ajansı (AA), yerli solunum cihazının üretim aşamalarını görüntüledi.

Yerli solunum cihazı üretimine başlayan firmalar, çalışmalarına 7 gün 24 saat devam ediyor

AA’ya konuşan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Bu proje ülkemizin zor bir durumda nasıl bir araya geldiğinin çok iyi bir örneği. Biosys firması, Baykar, ASELSAN ve Arçelik olmak üzere hep beraber tasarım ve üretim bilgilerimizi ortaya koyduk ve iki haftada prototip kabul edilen ürünü, güvenli ve seri üretime hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.

"Yerli solunum cihazının üretimi için Türkiye'nin bütün kaynaklarını seferber edildi"

Ardından üretim tesisini yaptıklarını ve test sistemlerini geliştirdiklerini belirten Öztürk, "Burada gördüğünüz test sistemleri akıllı test sistemleri. Her bir üründe 120 tane farklı fonksiyonu test ediyor. Parçalarını çok büyük oranda yerlileştirdik. Yerli ventilatörü seri üretime hazırlayana kadar 120 mühendis gecesini gündüzüne katarak çalıyor” dedi.

Yerli solunum cihazının üretimi için Türkiye'nin bütün kaynaklarını seferber ettiğini ifade eden Öztürk, “Bazı komponentler aslanın ağzında, bulamıyoruz. ASELSAN, gücüyle bu komponentleri yerlileştirmeye çalışıyor. Bu komponentlerin bazılarını alabilmek için Sağlık Bakanlığımız, büyükelçileri devreye soktu, Türk Hava Yolları (THY) devreye girdi” şeklinde konuştu.

"Yerli ventilatörün uzun ömürlü parçalarını büyük oranda yerlileştirdik"

Öztürk, üretim tesisinin üç bölümden oluştuğunu, ilk bölümde her parçayı tek tek ölçüp, kalibre ettiklerini, ardından da montaj işlemlerini yaptıklarını söyledi. İkinci alanda ise çok sayıda test yaptıklarını dile getiren Öztürk, "Yerli solunum cihazının üretiminde üçüncü alanda 48 saat farklı modlarda performans testi yapılıyor. Ardından da paketlenip hastanelere gidiyor” dedi.

COVID-19 pandemisi ile birlikte solunum cihazlarının fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çeken Öztürk, normalde 15 bin ila 20 bin dolar arasında olan bu cihazları, yarısından daha az bir fiyata üretebildiklerine vurgu yaptı. Yerli ventilatörün uzun ömürlü parçalarını büyük oranda yerlileştirdiklerini belirten Öztürk, dünyanın her yerinde hizmet edebilir, üretilebilir ve ekonomik bir cihaz ortaya çıkardıklarını ifade etti.