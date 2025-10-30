NVIDIA, 5 Trilyon Dolar Değere Ulaşan İlk Şirket Oldu: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri

NVIDIA, tarihe geçecek bir başarıya daha imza attı. ABD'li teknoloji devi, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.

En önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan NVIDIA, son yıllardaki yükselişi sayesinde dünyanın en değerli şirketi olmayı başarmıştı ve sürekli rekorlar kırıyordu. Şimdi ise bu rekorlara bir yenisini daha ekleyerek tarihe geçmeyi başardı.

NVIDIA, bir ilke imza atarak 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu. Dün, hisseleri %5 civarında artarak 211 dolar seviyelerine kadar çıktı ve tarihe geçen bu başarıya imza atıldı. Şu anda da hâlâ 5 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

Yapay zekâ, NVIDIA’yı uçurdu

NVIDIA’nın son yıllardaki bu yükselişinin arkasındaki en büyük sebep yapay zekâ. Şİrketin yapay zekâ teknolojilerinde kullanılan donanımlarda neredeyse rakipsiz olması, değerinin bu kadar artmasına neden oldu. Şu anda en yakın rakibi Microsoft ile arasında 1 trilyon dolarlık inanılmaz bir fark bulunuyor.

Şİrket, 5 trilyon dolar bariyerini Nokia ile yaptığı bir anlaşmanın ardından geçti. Anlaşmada, 1 milyar dolar değerinde Nokia hissesi alınıp yatırım yapılacağı ve bu iş birliği kapsamında yapay zekâ tabanlı gelişmiş 5G ve 6G hücresel ağları geliştirileceği açıklanmıştı.

Dünyanın en değerli şirketleri

NVIDIA - 5,040 trilyon dolar Microsoft - 4,025 trilyon dolar Apple - 4,002 trilyon dolar Alphabet (Google) - 3,323 trilyon dolar Amazon - 2,456 trilyon dolar

Yukarıdaki listeye baktığımızda NVIDIA’nın önemli bir farkla liderliğini koruduğunu görüyoruz. Ayrıca birkaç gün önce Apple da tarihinde ilk kez 4 trilyon dolar barajını geçmeyi başardı. Microsoft, birkaç aylık düşüşünün ardından yeniden 4 trilyonu geçebilmiş.