NVIDIA Otonom Sürüş Özelliklerini Tüm Otomobillere Getirecek Yeni Yapay Zekâ Modeli Alpamayo-R1'i Tanıttı

NVIDIA, yakın gelecekte yeni otomobillere otonom sürüş desteği sağlayacak yapay zekâ modeli Alpamayo-R1'i tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA, fiziksel yapay zekâ ve otonom araç teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı duyurular yaptı. Şirket, San Diego’daki NeurIPS konferansında otonom sürüş araştırmaları için geliştirdiği Alpamayo-R1 adlı yeni açık kaynak görüş-dil akıl yürütme modelini tanıttı. NVIDIA’ya göre bu, tamamen otonom araçlara yönelik ilk “görsel-dil eylem modeli” olma özelliğini taşıyor.

Alpamayo-R1, NVIDIA’nın karar vermeden önce mantık yürüten Cosmos-Reason modelinin üzerine inşa edildi. Görsel-dil modelleri, araçların hem görüntü hem de metni aynı anda işleyerek çevrelerini “görmesini” ve buna göre karar almasını sağlıyor. Bu teknoloji, şirketin hedeflediği Seviye 4 otonom sürüş, yani belirli alanlarda tam sürüş özerkliği için kritik önem taşıyor.

Seviye 4 otonom sürüş için önemli bir eşik aşıldı

2

NVIDIA, yeni modelin otonom araçlara insanların yaptığı gibi daha sezgisel ve “common sense” temelli kararlar verebilme yeteneği kazandıracağını belirtiyor. Model ayrıca GitHub ve Hugging Face üzerinden erişime açılmış durumda.

Şirket, robotlar ve otonom sistemlerin gelecekte dev bir ekonomi oluşturacağını düşünüyor. NVIDIA CEO’su Jensen Huang’ın uzun süredir vurguladığı “fiziksel yapay zekâ” vizyonunu, şirketin baş bilim insanı Bill Dally de destekliyor. Dally, robotların geleceğin en büyük oyuncularından biri olacağını ve NVIDIA’nın “tüm robotların beyni” olmayı hedeflediğini söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Araba Yapay Zeka Nvidia

