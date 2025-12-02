Tümü Webekno
Google'ın Veo 3 ve OpenAI'ın Sora 2'sinin Pabucunu Dama Atan Yapay Zeka Runway Gen 4.5 Duyuruldu

En iyi video üretim araçlarından biri olan Runway, son dönemin popüler araçları Veo 3 ve Sora 2'yi yeni modeli Gen 4.5 ile geride bırakmayı başardı.

Google'ın Veo 3 ve OpenAI'ın Sora 2'sinin Pabucunu Dama Atan Yapay Zeka Runway Gen 4.5 Duyuruldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ girişimi Runway, yeni video üretim modeli Gen 4.5’i duyurdu. Bağımsız bir değerlendirme platformu olan Video Arena’da zirveye yerleşen Gen 4.5, Google’ın Veo 3’ünü ve OpenAI’ın Sora 2'sini geride bırakarak “dünyanın en iyi metinden videoya modeli” unvanını aldı.

Gen 4.5, kullanıcıların yalnızca yazılı komutlarla yüksek çözünürlüklü, fizik kurallarına uygun ve akıcı kamera hareketleri içeren videolar üretmesini sağlıyor. Model insan hareketlerini, neden-sonuç ilişkilerini ve gerçekçi sahne dinamiklerini anlama konusunda ciddi anlamda başarılı.

"Dünyanın en iyi metinden videoya modeli"

Runway CEO’su Cristóbal Valenzuela, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “100 kişilik bir ekiple trilyon dolarlık şirketleri geride bıraktık.” diyerek başarılarını “David ve Golyat” hikâyesine benzetti. Gen 4.5’in şirket içinde kod adının “David” olması da bu benzetmeyi güçlendiriyor.

Bilmeyenler için 2018’de kurulan ve bu yıl CNBC’nin Disruptor 50 listesine giren Runway, medya kuruluşları, stüdyolar, markalar ve tasarımcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Şirketin değeri 3,55 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Yatırımcıları arasında ise NVIDIA, Salesforce Ventures ve Baillie Gifford gibi devler bulunuyor.

Yeni model bu hafta içinde tüm kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Runway, Gen 4.5’in yalnızca başlangıç olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha büyük sürprizler geleceğini söylüyor.

Peki siz hangi metinden video oluşturma modelini tercih ediyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

