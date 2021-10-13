NVIDIA, Türk oyuncuların da günümüzde fazlasıyla kullandığı Kepler mimarili ekran kartlarının yazılım desteğine son verdi. Artık bu ekran kartları NVIDIA'nın güvenlik güncellemeleri haricinde güncelleme almayacak. Ayrıca NVIDIA, tüm kullanıcılarına Windows 10 ve üzeri işletim sistemi kullanmayı zorunlu kılacak.

NVIDIA, geçtiğimiz aylarda özellikle ülkemizdeki pek çok bilgisayar sahibini üzen bir açıklama yapmıştı. Şirket, paylaştığı duyuruda çıkalı yaklaşık 10 yıl olan Kepler mimarisine sahip ekran kartlarına artık destek vermeyeceğini açıklamıştı. İşte o desteğin kesileceği gün geldi çattı ve bu ekran kartları, artık NVIDIA’nın güncelleme listesinden çıkarıldı.

NVIDIA tarafından yayınlanan son Game Ready ekran kartı sürücüsünde Kepler mimarisine sahip ekran kartlarına yer vermedi. Bununla birlikte NVIDIA, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerine olan desteğini de kesti. Böylelikle NVIDIA’nın yeni sürücülerini yüklemek isteyen kullanıcıların Windows 10 ya da Windows 11’e yükseltme yapmaları zorunlu kılındı.

Desteği kesilen ekran kartlarının tam listesi:

NVIDIA’nın Kepler mimarili ekran kartlarından desteğini kesmiş olması, bu ekran kartlarının iyileştirmeler, performans geliştirmeleri, yeni özellikler ve hata giderimleri sunan sürücüleri artık almayacağı anlamına geliyor. Fakat ekran kartları, 2024 yılının eylül ayına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecekler. NVIDIA’nın destek listesinden çıkarılan ekran kartlarının tam listesi şu şekilde:

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black

NVIDIA GeForce GTX TITAN

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti

NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM

NVIDIA GeForce GT 740

NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 720

NVIDIA GeForce GT 710

NVIDIA GeForce GTX 690

NVIDIA GeForce GTX 680

NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 645

NVIDIA GeForce GT 640

NVIDIA GeForce GT 635

NVIDIA GeForce GT 630

GTX 700 serisinde yer alan 3 ekran kartının desteği sürüyor:

NVIDIA, Kepler mimarisi taşımayan, Maxwell mimarisine sahip olan GTX 750Ti, GTX 750 ve GTX 745 ekran kartlarının desteğini henüz kesmedi.