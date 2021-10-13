NVIDIA, geçtiğimiz aylarda özellikle ülkemizdeki pek çok bilgisayar sahibini üzen bir açıklama yapmıştı. Şirket, paylaştığı duyuruda çıkalı yaklaşık 10 yıl olan Kepler mimarisine sahip ekran kartlarına artık destek vermeyeceğini açıklamıştı. İşte o desteğin kesileceği gün geldi çattı ve bu ekran kartları, artık NVIDIA’nın güncelleme listesinden çıkarıldı.
NVIDIA tarafından yayınlanan son Game Ready ekran kartı sürücüsünde Kepler mimarisine sahip ekran kartlarına yer vermedi. Bununla birlikte NVIDIA, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerine olan desteğini de kesti. Böylelikle NVIDIA’nın yeni sürücülerini yüklemek isteyen kullanıcıların Windows 10 ya da Windows 11’e yükseltme yapmaları zorunlu kılındı.
Desteği kesilen ekran kartlarının tam listesi:
NVIDIA’nın Kepler mimarili ekran kartlarından desteğini kesmiş olması, bu ekran kartlarının iyileştirmeler, performans geliştirmeleri, yeni özellikler ve hata giderimleri sunan sürücüleri artık almayacağı anlamına geliyor. Fakat ekran kartları, 2024 yılının eylül ayına kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecekler. NVIDIA’nın destek listesinden çıkarılan ekran kartlarının tam listesi şu şekilde:
- NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
- NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
- NVIDIA GeForce GTX TITAN
- NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 780
- NVIDIA GeForce GTX 770
- NVIDIA GeForce GTX 760 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 760
- NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)
- NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM
- NVIDIA GeForce GT 740
- NVIDIA GeForce GT 730
- NVIDIA GeForce GT 720
- NVIDIA GeForce GT 710
- NVIDIA GeForce GTX 690
- NVIDIA GeForce GTX 680
- NVIDIA GeForce GTX 670
- NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 660
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
- NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
- NVIDIA GeForce GTX 650
- NVIDIA GeForce GTX 645
- NVIDIA GeForce GT 640
- NVIDIA GeForce GT 635
- NVIDIA GeForce GT 630
GTX 700 serisinde yer alan 3 ekran kartının desteği sürüyor:
NVIDIA, Kepler mimarisi taşımayan, Maxwell mimarisine sahip olan GTX 750Ti, GTX 750 ve GTX 745 ekran kartlarının desteğini henüz kesmedi.