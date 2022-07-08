NVIDIA’nın Bilgisayar Hediyeli 3D Tasarım Yarışması Başladı

NVIDIA, üç boyutlu tasarım meraklılarını bir araya getirecek Nkreatif yarışmasını başlattı. Kazananın uzman jüriler tarafından seçileceği yarışmada büyük ödül ASUS Zenbook Pro duo 15 Studio dizüstü bilgisayar!

Tarihi mağara resimleri kadar eskiye uzanan görsel sanatlar, günümüzde fırça ve tualin ötesine geçti. Gelişmiş teknolojilerin sağladığı imkanlarla sanat, farklı denizlere doğru yelken açmaya başladı. Bu teknolojilere imkân tanıyan sanatı şekillendiren şirketlerden birisine dönüşen NVIDIA, Nkreatif ile tüm dijital sanatçıları bir araya getirecek.

Nkreatif, ilk yarışması ile yeni dönem dijital sanatçıları İstanbul’u üç boyutlu olarak hayal etmeye davet ediyor. İstanbul temalı üç boyutlu diorama eseriyle yarışmaya katılanlar, konusunda uzman jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda isimlerini duyurma ve eserlerini sergileme imkânı bulacak.

Yarışmanın birincisi, NVIDIA Studio dizüstü bilgisayar kazanacak:

Yarışmada seçilen eserin sanatçısı, GeForce RTX ekran kartlı Zenbook Pro Duo 15 Studio Notebook kazanacak. Ayrıca 3D tutkunlarının bir araya geleceği NVIDIA Studio Creative Weekend’de gerçekleştirecek canlı yayında eserler, Tarık Tolunay, Koray Birand ve Mesut Çevik tarafından da değerlendirilecek.

Finale kalan kısa listedeki eserlerin sahibi olan sanatçılar, 24 Temmuz tarihinde yapılacak canlı yayın etkinliğine davet edilecek. Tarık Tolunay, Koray Birand ve Mesut Çevik ile tanışarak teknoloji ve sanat sohbetinin tadını çıkaracak.

Nasıl katılınır?

18 yaşını bitirmiş her sanatçının katılabileceği yarışmanın teknik detaylarına nkreatif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Temmuz.

“Kentçizer” Tarık Tolunay, NVIDIA Studio’nun konuğu oldu:

NVIDIA, proje kapsamında kendini “kentçizer” olarak tanımlayan sanatçı Tarık Tolunay ve son dönemde dikkat çeken İstanbul temalı eserlerini konu alan bir de mini-belgesel hazırladı. Bu doğrultuda NVIDIA Studio'ya konuk olan Tolunay, eserlerinin yanı sıra çalışma yöntemlerinden, tasarımlarını oluştururken faydalandığı NVIDIA Studio çözümlerinden ve NVIDIA GeForce RTX ekran kartlarının üretim sürecini nasıl olumlu yönde etkilediğini anlattı. Eserleri dünya çapında ses getiren Tarık Tolunay'ın ilham ve bilgi dolu söyleşisini yukarıdan izleyebilirsiniz.

Türkiye ve dünyada sanata yeni değerler katmayı başaran NVIDIA Studio Platformu, sanatçılara, yaratıcılara ve 3D geliştiricilere en iyi performansı ve güvenirliği sunuyor. Platform, 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda yüksek performans sağlıyor.