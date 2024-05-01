NVIDIA'nın Chat with RTX hizmeti, yeni dil modelleri ve yeni ismi ChatRTX'le karşımızda.

Yapay zekâ sektöründeki pazar payıyla lider konumuna gelen NVIDIA, bu alanda gelişmek isteyen şirketler için meşhur H100 gibi çipler üreterek onların büyümesinden de pay alıyor. Bu sayede pazardaki konumunu her zaman üst sıralarda tutan NVIDIA, marifetlerini kendi yapay zekâ araçlarında da gösteriyor.

Son kullanıcılar için büyük çoğunluğu RTX Ekran kartlarıyla gelen bu araçlar arasında Canvas ve Broadcast gibi işleri kolaylaştırıcı uygulamalar var. Bunların yanında bir de şirketin sohbet botu Chat with RTX, ya da yeni adıyla ChatRTX var. Gelen güncellemelerle birlikte söz konusu sohbet botu, artık her zamankinden daha güçlü.

Artık daha çok dil modeli destekleniyor.

Bilgisayarınızda yerel olarak çalışan, yani buluta bağımlı olmayan bu uygulama, hâlihazırda Mistral ve Llama 2 gibi modelleri destekliyordu. Şimdiyse Google’ın Gemma modeli, ChatGLM3 ve OpenAI’ın CLIP modeli bile listeye eklendi. Tabii her ne kadar ismi ChatRTX olsa da bu uygulamayı kullanmak için en az RTX 30 serisinden bir GPU’ya ve bu GPU’da en az 8 GB belleğe ihtiyacınız var.

OpenAI’ın modeli, fotoğraflarınızı arama ve onlarla etkileşime girme konusunda işinize yarayacak. Diğer modellerin de farklı işlevleri var ve bunlardan hangisini kullanmak isterseniz onu seçiyorsunuz.

Çalıştırdığınız zaman ChatRTX, bilgisayarınızda yerel bir sunucu oluşturuyor. Bu sunucuya eklediğiniz kendi belgeleriniz veriye dönüşüyor ve sonuç olarak da ChatRTX, kendi belgeleriniz hakkındaki sorulara bile cevap verebilen, kişisel olarak kullanabileceğiniz güçlü bir arama aracı oluyor. Ayrıca Whisper entegrasyonu sayesinde artık sesle etkileşim de mümkün.

İndirmek istediğinizde ise 36GB’lık bir boyutu var. Sizin ChatRTX hakkındaki düşünceleriniz neler?