NVIDIA, ‘Cyberpunk’ Filminin Nasıl Oluşturulduğunu Açıkladı

NVIDIA Studio’nun bu haftaki konuğu, Cyberpunk isimli kısa filmin yaratıcısı JSFILMZ oldu. Peki JSFILMZ, Cyberpunk projesini nasıl hayata geçirmişti?

NVIDIA Studio’nun haftalık yaratıcı içerik serisinde, öne çıkan tasarımcıların çizimleri paylaşılırken, onların yaratıcı ipuçları ve püf noktaları da sunuluyor. Ayrıca NVIDIA Studio teknolojisinin yaratıcı iş akışlarını nasıl hızlandırdığının gösterilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda; NVIDIA Studio’nun bu haftaki konuğu JSFILMZ takma adını kullanan 3D tasarımcı Jae Solina oldu. İki gizli kişi arasındaki gergin değiş tokuşun gizemle örülü bir hikayesi olan Cyberpunk kısa filminin yapımındaki benzersiz 3D yaratıcı iş akışını gösteren Solina, herkesi etkileyecek gibi görünüyor.

İyi bir film tutkunu olan JSFILMZ, yenilikçi kuşak film yönetmenleri Christopher Nolan, David Fincher ve George Lucas'tan ilham aldı. Onların teknik yeteneklerini ve heyecan verici olay örgüleri ile zenginleştirilen hikâye anlatma yeteneklerini birleştirmelerini beğendi… Cyberpunk kısa filmi; zengin, canlı renklerle tamamlanan ray-traced aydınlatması ve gölgeler ile yansımalarla çarpıcı bir gerçeklik sunmayı başardı. Peki bu filmin ardında nasıl bir çalışma vardı?

Cyberpunk kısa filmi nasıl yapıldı?

Ray-traced ışık, karakterin gözlüğünün kenarından yansıyor ve etkileyici bir fotogerçekçilik sağlıyor.

JSFILMZ, Omniverse Machinima uygulamasını ve Reallusion iClone Connector'ı kullanarak 3D tasarım koordinasyonu ve ortam simülasyonu için NVIDIA Omniverse platformuyla hızlı bir şekilde, filmi yalnızca bir günde yarattı. NVIDIA RTX A6000 GPU ve GeForce RTX 3070 Dizüstü Bilgisayar GPU'su kullanan sistemler arasında kolaylıkla geçiş yapabildi.

JSFILMZ'nin tasarım yolculuğu, Omniverse Machinima'da sahne oluşturma, fütüristik siberpunk lokantasını tasarlamak için arka plan nesnelerini yerleştirip hareket ettirmeyle başladı. RTX GPU'ları, fotogerçekçi ayrıntıları korurken görüntü alanı içinde hızlı, etkileşimli hareket elde etmek için Omniverse'in yerleşik RTX oluşturucusuna güç sağladı. Dikkat dağıtan gürültünün azaltılması, JSFILMZ'nin sahnelerinin oluşturulmasını beklemek zorunda kalmadan tasarıma odaklanmasına neden oldu.

NVIDIA MDL malzeme kütüphanesinden objeleri alan JSFILMZ, her yüzey, malzeme ve doku ile en yüksek gerçekçiliğe ulaştı. Sanatçı daha sonra sahneyi Reallusion içerik mağazasından indirilen insan karakter modelleriyle doldurdu. AccuLips özelliği kullanılarak Reallusion iClone Connector'da vokal animasyon oluşturuldu. Her ağız şekliyle insan konuşma davranışını simüle edip, onlardan önce veya sonra gelenlerin niteliklerini aldı. JSFILMZ, oyuncularının seslendirme dosyalarını yükledi ve animasyonlar otomatik olarak oluşturuldu.

JSFILMZ, animasyonları yakalamak için, her iki karakter için de hareketler gerçekleştiren bir Xsens Awinda başlangıç vücut-hareket-yakalama giysisine döndü. Xsens yazılımını kullanarak görsel efekt verilerini işledi, temizledi ve dışa aktardı. JSFILMZ, Reallusion oyuncu çekirdeği mağazasında mükemmel animasyon dizilerini arayarak ve seçerek her karakter için benzersiz yürüme animasyonları entegre etti. Karakterlere ayrı hareketi yakalamalarını aktarmak ve uygulamak için iClone Connector'a döndü ve sahne için animasyonları tamamladı. Son 3D adım ise aydınlatmayı ayarlamak oldu. Omniverse'de nasıl ışıklandırılacağına dair ipuçları için JSFILMZ'nin Omniverse teknik bilgisini ve aydınlatma tekniğini aktardığı canlı yayın eğitimi izlenebilir.

JSFILMZ'e göre, ışık ekleme ve ışık değiştirme, Machinima kullanmanın başka bir avantajını ortaya çıkardı: Görüş alanında daha akıcı hareket için gerçek zamanlı ışın izlemeli mod ile en doğru, ayrıntılı görüntü için etkileşimli yol izlemeli mod arasında rahatça geçiş yapma yeteneği. Ardından, NVIDIA GeForce RTX GPU'lar tarafından desteklenen Omniverse RTX Renderer'ı kullanarak ışın izlemeli son işlemeleri dışa aktardı.

Omniverse tarafından birbirine bağlanan birden fazla 3B uygulamayla çalışmak, JSFILMZ'i saatlerce sayısız ortam oluşturma, dosya indirme, dosya türlerini dönüştürme, yeniden yükleme ve daha fazla işle uğraşmaktan kurtardı. JSFILMZ; “Bütün bunları evde yapabilmem çok çılgınca” dedi. Sonraki aşamada ise Cyberpunk kısa filmini tamamlamak için DaVinci Resolve'de düzenleme ve renk düzeltmesi adımları gerçekleştirildi.

JSFILMZ tarafından uygulanan renk derecelendirme, video düzenleme ve renk kapsamı özelliklerinin tümü, GPU'sunun gücü ile hızlandırılarak daha çabuk düzenlemelere olanak tanıdı. NVIDIA donanım kodlayıcı ve kod çözücü, GPU hızlandırmalı dışa aktarmayı çok hızlı hale getirdi. Ve böylece Cyberpunk kısa filmi izlenmeye hazır hale gelmiş oldu.

3D sanatçılar, JSFILMZ'nin NVIDIA Omniverse eğitici YouTube videolarından yararlanabilirler. Bu videolar, Omniverse platformuna kapsamlı bir genel bakış olup, kurulum ve aydınlatma, işleme ve animasyon gibi uygulama içi özelliklere kadar temel bilgileri paylaşıyor.

JSFILMZ, YouTube kanalında ve Udemy kursları aracılığıyla NVIDIA Omniverse ve Unreal Engine 5 konusunda uzmanlaşmış 3D tasarım iş akışları öğretiyor.

Omniverse YouTube kanalında ipuçları, püf noktaları ve daha fazlası dahil olmak üzere NVIDIA Omniverse hakkında daha fazla bilgi edinilebilir. Destek için Omniverse forumları keşfedilebilir veya toplulukla sohbet etmek için Discord sunucusuna katılım sağlanabilir. Güncel bilgiler için Omniverse Twitter, Instagram ve Medium sayfalarına göz atılabilir.

NVIDIA Studio Facebook, Twitter ve Instagram'dan takip edilebilir. Studio YouTube kanalındaki eğitimlere erişilebilir ve NVIDIA Studio bültenine abone olunarak güncellemelerden haberdar olunabilir.

Bu arada; Cyberpunk kısa filmi, 27 Haziran'a kadar başvuruların kabul edildiği #MadeinMachinima yarışmasının da tanıtımında kullanılıyor. Tasarımcılar, RTX hızlandırmalı NVIDIA Studio dizüstü bilgisayarları kazanma şansı için Omniverse Machinima uygulamasını kullanarak sinematik bir kısa öykü canlandırmaları gerekiyor.

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