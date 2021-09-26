NVIDIA'nın DLAA'i Günümüz Teknolojisiyle Karşılaştırıldı

NVIDIA'nın yapay zeka tabanlı kenar yumuşatma teknolojisi DLAA, günümüz teknolojileri DLSS ve TAA ile karşılaştırıldı. Karşılaştırmayı sergileyen videoda birçok kişi aradaki farkı görememekte.

Geçtiğimiz hafta, The Elder Scrolls Online'ın Nvidia'nın derin öğrenme tabanlı kenar yumuşatma teknolojisinin kullanılacağı ilk oyun olacağı açıklandı. Teknoloji, Nvidia'nın DLSS'i (aynı anda The Elder Scrolls Online'a geliyor) ile aynı fikre dayanıyor ancak DLAA, performansı artırmak yerine görüntü kalitesini iyileştirmek için AI video ölçeklemeyi kullanıyor ve bu, pürüzlü kenarları azaltmaya yarıyor. DLSS, oyunları daha düşük bir çözünürlükte çalıştırıyor ve daha az fark edilir hâle getirmek için video ölçeklemeyi kullanıyor.

DLAA ve DLSS, ESO'nun herkese açık test sunucusunda kullanıma açılmış durumda ve MxBenchmarkPC, her ikisini de normal, geçici kenar yumuşatma ile karşılaştıran bir video hazırlamış. Aşağıdaki video, bir GeForce RTX 3080'de maksimum ayarlarda, hareket bulanıklığı ve alan derinliği kapalı hâlde çekilmiş.

DLAA'de gölgelerin daha iyi göründüğü söyleniyor:

Bu görüntüye gözlerinizi kısarak bakıyor ve TAA ile DLAA arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz. Biraz bulanıklık olsa da DLAA'de gölgeler biraz daha iyi görünüyor olabilir mi? Merdivenlere doğru yürürken fark çok daha belirgin hâle geliyor. Videoyu buradan başlattığınızda TAA'daki hareli parıldamanın DLAA'de olmadığını göreceksiniz. Bunun kare hızınızı %8 düşürmeye değip değmeyeceği ise size kalmış.

DLAA, ESO'nun gölgelendirmesi konusunda pek bir işe yaramıyor gibi görünüyor ve 2014'ten itibaren, MMO olmayan oyunlara yönelik destek arttığında DLAA'in nasıl göründüğünü görmek daha ilginç olacak.