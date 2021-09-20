Derin Öğrenme Anti-Aliasing teknolojisi (DLAA) üzerinde çalışan NVIDIA, şimdi bu özelliği Elder Scrolls Online oyununda denemeye başladı. Özellikle birlikte RTX GPU'lar daha da gelişecek.

NVIDIA oyuncuların karşısına yeni bir teknolojiyle çıkıyor, bu teknolojinin adı da DLAA. İsminden de belli olduğu üzere DLSS teknolojisinin kardeşi olan DLAA, Elder Scrolls Online oyununda test edilmeye de başladı.

DLAA kısaltması Derin Öğrenme Anti Alising olarak geçiyor. Oyun içindeki görselleri DLSS ile benzer bir şekilde düzenleyen bu özellik sayesinde oyun içerisindeki görseller yumuşatılarak ve kenarları düzeltilerek karşımıza çıkıyor.

Amaç performansı geliştirmek değil:

ZeniMax Online stüdyolarından Rich Lambert, DLAA ile ilgili olarak konuşurken "Bundan bir performans geliştirme almayacaksınız ancak elinizde kesinlikle inanılmaz bir anti-alising olacak." dedi. Bu görselleri görebileceğimiz ilk yer ise Elder Scrolls Online olacak.

NVIDIA bugün yeni bir grafik sürücü yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte DLSS desteğine sahip olan yeni oyunlarla birlikte Windows 11 desteğine sahip olan Deathloop gibi oyunların sürücüleri de güncellendi. Ayrıca Elder Scrolls Online test sunucusu için de DLAA testi başladı.

Elder Scrolls Online test oyuncuları, yeni NVIDIA GPU sürücülerine ek olarak RTX 2000 ya da RTX 3000 serisi grafik kartı sahibi olmaları halinde DLAA özelliğini kullanabilecek. Özellik, devasa çevrimiçi çok oyunculu rol yapma oyununun Update 32 adlı güncellemesi ile gelecek. Bu güncelleme de bugün yayınlandı ve uygun sisteme sahip test kullanıcıları, DLSS ile birlikte DLAA seçeneğine de kavuştu.

Yayıncılar çok sevecek:

DLAA teknolojisine daha detaylı olarak baktığımızda, NVIDIA'nın derin öğrenme teknolojisi sayesinde görüntüyü büyütmek için ölçeklendirmek yerine yapay zeka sayesinde görüntülerdeki bozulmaları düzeltecek ve kenarları daha yumuşak hale getiriyor.

Bu özellik NVIDIA'nın dediği gibi çalışırsa oyunlarda temiz ve gerçekçi görüntüler konusunda önemli bir atılım yapmayı sağlayabilir. Üstelik bunu performans düşüşü olmadan ya da minimum düşüşle ortadan kaldırabilir.