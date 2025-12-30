NVIDIA, Intel’den 5 milyar dolarlık hisse aldı

NVIDIA, Eylül 2025’te duyurduğu Intel hissesi alımını FTC onayıyla tamamladı. 5 milyar dolarlık bu yatırım, Intel için hayati önem taşıyor.

NVIDIA, Intel’in yaklaşık 217,4 milyon hissesini 23,28 dolardan satın alarak toplamda 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Bu işlem, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından Aralık 2025’te onaylandı. Anlaşma ilk olarak Eylül 2025’te duyurulmuştu.

Intel son yıllarda pazar payı kaybederken, mali anlamda da zor bir dönem geçiriyordu. NVIDIA’nın bu yatırımı, Intel’e taze nakit akışı sağladı ve şirketin yeniden yapılanma sürecine ciddi katkı sundu.

İki teknoloji devinin bu anlaşması sadece finansal değil; aynı zamanda teknolojik işbirliklerini de kapsıyor. NVIDIA ve Intel, gelecekte AI destekli veri merkezleri ve kişisel bilgisayar ürünleri geliştirmeyi hedefliyor.

Bu yatırım, rekabetin giderek kızıştığı yarı iletken sektöründe işbirliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. NVIDIA’nın rakibi konumundaki Intel’e yatırım yapması, ezber bozan bir strateji olarak değerlendiriliyor.