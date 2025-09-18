NVIDIA, Intel’e Milyarca Dolarlık Yatırım Yapıyor: Güçlerini Birleştirecekler

NVIDIA, Intel’e milyar dolarlık yatırım yaparak PC ve veri merkezi çipleri için iş birliği sürecini resmen başlattı.

NVIDIA, Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yapılacak olan bu iş birliğiyle iki şirket, hem bilgisayarlar hem de veri merkezleri için yeni nesil özel işlemciler geliştirmeyi planlıyor.

Anlaşmaya göre Intel NVIDIA için x86 tabanlı işlemciler üretecek. CPU ile RTX GPU işlemcileri aynı çip üzerinde bir araya gelecek.

Yeni ortaklık dengeleri değiştirebilir

İki şirket daha önce oyuncu dizüstü bilgisayarlarında birlikte çalışmıştı ancak bu hamle iş birliğini çok daha ileriye taşıyor. Yeni ortaklık Intel ve NVIDIA’yı AMD karşısında güçlü bir konuma getirmeyi amaçlıyor.

Son dönemde masaüstü işlemcileri ve yapay zekâ odaklı dizüstü çipleriyle öne çıkan AMD, rekabeti daha da sertleştiriyor. Öte yandan bu anlaşma Intel’in Arc grafik kartı işinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de gündeme getiriyor.

NVIDIA ve Intel’in bu hamlesi PC ve veri merkezi pazarında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. ABD hükümeti ve SoftBank’in Intel’e yaptığı yatırımların ardından gelen bu gelişme çip sektöründe yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.