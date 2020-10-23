Işın İzleme Teknolojisi (Ray Tracing) Destekli Oyunlar

Oyun dünyasının saygın şirketlerinden olan NVIDIA’nın 2018’in sonunda duyurup oyuncuların beğenisine sunduğu Işın İzleme Teknolojisi (Ray Tracing), bu kısa sayılabilecek süre içinde birçok oyunda kullanılmaya başlandı. Özellikler Minecraft’ın RTX uyumluluğuyla harika işler çıkarmasının ardından bu yeni grafik teknolojisinin ünü daha da arttı.
NVIDIA’nın bu yeni grafik teknolojisi, yalnızca RTX 2000 serisi ve sonrasında çıkan grafik kartlarında kullanılabiliyor. Esasında Işın İzleme Teknolojisi tüm grafik kartları tarafından kullanılabilen bir teknoloji. Fakat RTX 2000 serisinden önceki grafik kartlarının bu teknolojiyle görüntü oluşturmaları günler sürebilir.
Işın izleme (Ray Tracing) nedir?
Işın İzleme Teknolojisi, oluşturulan sanal ortamlarda ışıkla temas kuran her nesnenin ışınlarını izlemeye yarıyor. Adını tam olarak yaptığı işten alan Işın İzleme Teknolojisi, ışığın kaynağından çarptığı yere kadar tüm noktaları takip ediyor. Bu sistem sayesinde, gerçeğe olabildiğince yakın görüntüler elde edilebiliyor.
Pixar ve Illumination Entertainment gibi dünyaca ünlü animasyon şirketleri tarafından, uzun zamandır kullanılan bu teknoloji aslında o kadar da yeni değil. Ancak NVIDIA’nın bu konudaki rolü çok kritik. Yukarıda bahsettiğimiz Pixar gibi dev şirketlerin bu teknolojiyi uzun yıllardır kullanabiliyor olmalarının ardında, evlerimizdeki bilgisayarlardan onlarca kat güçlü sistemler yatıyordu. NVIDIA ise bu teknolojiyi evlerimizdeki standart bilgisayarlara sığdırabildiği için geçtiğimiz bir yılın ana odağı Işın İzleme Teknolojisi oldu. Bu durum önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor.
Işın izleme (Ray Tracing) destekli oyunlar:
- Mevcut oyunlar:
- Minecraft
- Control
- Amid Evil
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Shadow of the Tomb Raider
- Fortnite
- Wolfenstein: Youngblood
- Crysis Remastered
- Quake II RTX
- Beklenen oyunlar:
- Cyberpunk 2077
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Dying Light 2
- Watch Dogs: Legion
- Atomic Heart
- World of Warcraft: Shadowlands
- Observer: System Redux
- SYNCED: Off-Planet
- Vampire The Masquerade: Bloodlines 2
Minecraft
Tür: Hayatta kalma
Geliştirici: Mojang / Microsoft
Çıkış Tarihi: 2011
Sandbox oyun denilince akıllara ilk gelen oyun olan Minecraft, Marcus Persson tarafından geliştirildikten sonra Mojang tarafından oyuncuların beğenisine sunuldu. Birkaç yıl içerisinde ciddi bir başarı yakalayan Minecraft, 2014 yılında teknoloji devi Microsoft tarafından satın alındı.
Minecraft’ın Işın İzleme Teknolojisi’ne kavuşması ise geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Yukarıdaki videodan oyunun bu teknolojiyle nasıl çalıştığını gözlemleyebilirsiniz.
Control
Tür: Aksiyon - Macera
Geliştirici: Remedy Entertainment
Çıkış Tarihi: 27 Ağustos 2019
Remedy Entertainment tarafından 27 Ağustos 2019’da oyuncuların beğenisine sunulan Control, Işın İzleme Teknolojisi’nin tanıtımında da kullanılan bir yapım oldu. Işın izlemeye dair tüm imkanları adeta sömürerek kullanan Control, ödüllü bir aksiyon-macera oyunu.
Amid Evil
Tür: FPS
Geliştirici: Indefatigable
Çıkış Tarihi: 12 Mart 2018
Karanlık bir fantastik evrende geçen Amid Evil, düşük sayılabilecek sistem gereksinimleriyle Işın İzleme Teknolojisi deneyimini oyunculara sunan nadir oyunlardan biri. Retro tarzda grafiklerinden dolayı çok ağır bir oyun olmayan Amid Evil, göz alıcı grafiklerden çok oynanışa ve atmosfere odaklanmış bir yapım.
Battlefield V
Tür: FPS
Geliştirici: EA DICE
Çıkış Tarihi: 4 Eylül 2018
Işın İzleme Teknolojisi’nin tanıtımları yapılırken Control’de olduğu gibi bir sunum aracı olarak kullanılan Battlefield V, serinin en yeni oyunu olarak konumunu koruyor. İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan Battlefield V, serinin bir önceki oyunu Battlefield 1’in devamı niteliğini taşıyor.
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Tür: FPS
Geliştirici: Infinity Ward
Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 2019
Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından 2019’da oyunculara sunulan Modern Warfare’in 2019 versiyonu, çevrimiçi moduyla çıktığı yıl “En İyi Online Oyun” ödülünün sahibi oldu. Günümüzde de aktif olarak büyük bir kitle tarafından oynanan oyunun IGN puanı 10 üzerinden 8.
Shadow of the Tomb Raider
Tür: Aksiyon - Macera
Geliştirici: Eidos-Montréal
Çıkış Tarihi: 14 Eylül 2018
Square Enix’in popüler oyunlarından biri olan Shadow of the Tomb Raider, serinin 2015’te çıkan oyunu Rise of the Tomb Raider’ın devamı olarak oyunculara sunuldu. Şu an Steam’de Definitive Edition sürümüyle satışta olan oyunun fiyatı ise 371 TL.
Fortnite
Tür: Battle Royale
Geliştirici: Epic Games
Çıkış Tarihi: 21 Temmuz 2017
Epic Games’in adını duyurmasında büyük bir rol oynayan ve milyonlarca oyuncunun sevgisini kazanan Fortnite, Battle Royale oyunlarının zirvede olduğu bir dönemde çıkış yaparak listelerde zirveye oynamaya başladı. Sezon sonları ve başları gibi özel dönemlerde tüm dünyada oyun içi etkinlikler düzenleyen Epic Games, Fortnite’ın reklamını oldukça iyi yaptı.
Wolfenstein: Youngblood
Tür: FPS
Geliştirici: Arkane Studios / MachineGames
Çıkış Tarihi: 25 Temmuz 2019
Bethesda Softworks’ün yayımladığı Wolfenstein: Youngblood, serinin en yeni oyunu olarak 2019’da sunuldu. CO-OP oynama desteği de sunan Youngblood, Işın İzleme Teknolojisi’nin başarılı bir şekilde kullanıldığı yapımlardan biri.
Crysis Remastered
Tür: FPS
Geliştirici: Crytek
Çıkış Tarihi: 18 Eylül 2020
Crytek tarafından geliştirilen ve özellikle Türkiye’deki oyunculara kendisini sevdiren Crysis serisinin geçtiğimiz ay piyasaya sunulan yenilenmiş versiyonu Crysis Remastered, Işın İzleme Teknolojisi ile birlikte adeta yeni bir oyun olarak yeniden sunuldu. İlk versiyonuyla arasında ne fark olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.
Quake II RTX
Tür: FPS
Geliştirici: Lightspeed Studios
Çıkış Tarihi: 6 Haziran 2019
Oyun dünyasının köklü oyunlarından biri olan Quake’in RTX özel versiyonu olan Quake II RTX, adeta yeni bir oyun denilebilir. Işın İzleme Teknolojisi’nin şüphesiz en çok değiştirdiği oyunlardan biri olan Quake II RTX’in tanıtım videosuna yukarıdan ulaşabilirsiniz.
Cyberpunk 2077
Tür: RPG
Geliştirici: CD Projekt
Çıkış Tarihi: 19 Kasım 2020
CD Projekt’in Witcher 3’ten sonraki bombası olan Cyberpunk 2077, yıllardır milyonlarca oyuncu tarafından bekleniyor. Işın İzleme desteğiyle çıkış yapacak olan en popüler oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020’de erişilebilir olacak.
Call of Duty: Black Ops Cold War
Tür: FPS
Geliştirici: Treyarch / Raven Software
Çıkış Tarihi: 13 Kasım 2020
Call of Duty serisinin çok yakında oyuncularla buluşacak olan yapımı Black Ops Cold War, etkileyici grafikleriyle tanıtılmasının ardından oyuncuları büyük bir beklenti içine soktu. Modern Warfare’in 2019 versiyonunda başarıyı yakalayan Activision’ın Işın İzleme desteğiyle çıkış yapacak olan yeni oyunuyla neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.
Dying Light 2
Tür: Aksiyon - RPG
Geliştirici: Techland
Çıkış Tarihi: Henüz bilinmiyor
Dying Light serisinin ikinci oyunu olacak olan Dying Light 2, ilk oyunla kıyaslandığında çok daha farklı bir yapım olacak gibi görünüyor. İlk oyunla kıyaslandığında en büyük farkı RPG unsurlarıyla gösteren Dying Light 2’nin çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.
Watch Dogs: Legion
Tür: Aksiyon
Geliştirici: Ubisoft Toronto
Çıkış Tarihi: 29 Ekim 2020
Serinin yakın zamanda çıkış yapacak olan oyunu olan Legion, Ubisoft’un Işın İzleme Teknolojisi ile nasıl bir iş çıkardığını ortaya koyacak. Günler sonra oyuncularla buluşacak olan Watch Dogs: Legion, giriş paketiyle Epic Games’te 269 TL’den satışta.
Atomic Heart
Tür: Aksiyon - RPG
Geliştirici: Mundfish
Çıkış Tarihi: Henüz bilinmiyor
Mundfish tarafından geliştirilmekte olan ve yine Mundfish tarafından yayımlanacak olan Atomic Heart, yeni nesil konsollar için de satışa sunulacak olan bir aksiyon oyunu. Oyundaki karanlık atmosferin Işın İzleme ile nasıl çalışacağını hep birlikte göreceğiz.
World of Warcraft: Shadowlands
Tür: MMORPG
Geliştirici: Blizzard Entertainment
Çıkış Tarihi: 27 Ekim 2020
MMORPG dünyasının en popüler yapımlarından biri olan World of Warcraft’ın yeni DLC’si olan Shadowlands, bir DLC’den ziyade yeni bir oyun izlenimi veriyor. World of Warcraft’ın 8’inci DLC’si olan Shadowlands, 27 Ekim 2020’de oyuncularla buluşacak.
Observer: System Redux
Tür: Macera
Geliştirici: Bloober Team
Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020
Observer’ın yeni oyunu olan System Redux, Bloober Team tarafından geliştirildi ve yine aynı ekip tarafından 10 Kasım 2020’de yayımlanacak. Işın İzleme konusunda bekleneni vereceği düşünülen oyunun Steam’de ön siparişte olduğunu hatırlatmakta fayda var.
SYNCED: Off-Planet
Tür: Aksiyon
Geliştirici: Tencent Games
Çıkış Tarihi: Henüz bilinmiyor
Tencent Games’in 2019’da duyurduğu SYNCED: Off-Planet, yapay zekaya karşı hayatta kalmaya çalıştığımız bir aksiyon oyunu olacak. Tencent Games’in henüz oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir duyurusu bulunmasa da oyunun Işın İzleme ile neler yapabileceği merak konusu.
Vampire The Masquerade: Bloodlines 2
Tür: Aksiyon - RPG
Geliştirici: Hardsuit Labs
Çıkış Tarihi: 2021
Paradox Interactive tarafından 2021’de yayımlanması beklenen Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, yapılan seçimlerin oyunun akışına etki edecek olması ve bunun ütopik bir atmosferde olacak olmasından dolayı ilgi çekici görünüyor. 2021’de çıkacak olan oyunun Steam’deki ön sipariş fiyatı ise 92 TL.