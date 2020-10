Işın İzleme Teknolojisi (Ray Tracing) Destekli Oyunlar

NVIDIA’nın oyun dünyasına etkileyici bir şekilde uyarladığı Işın İzleme Teknolojisi (Ray Tracing), yeni nesil oyunların da hayatımıza girmesiyle birlikte daha da kullanılabilir oldu. Yakında çıkış yapacak olan Cyberpunk 2077, Dying Light 2 gibi popüler yapımlar bu teknolojiyi aktif olarak kullanacaklar.

Oyun dünyasının saygın şirketlerinden olan NVIDIA’nın 2018’in sonunda duyurup oyuncuların beğenisine sunduğu Işın İzleme Teknolojisi (Ray Tracing), bu kısa sayılabilecek süre içinde birçok oyunda kullanılmaya başlandı. Özellikler Minecraft’ın RTX uyumluluğuyla harika işler çıkarmasının ardından bu yeni grafik teknolojisinin ünü daha da arttı.

NVIDIA’nın bu yeni grafik teknolojisi, yalnızca RTX 2000 serisi ve sonrasında çıkan grafik kartlarında kullanılabiliyor. Esasında Işın İzleme Teknolojisi tüm grafik kartları tarafından kullanılabilen bir teknoloji. Fakat RTX 2000 serisinden önceki grafik kartlarının bu teknolojiyle görüntü oluşturmaları günler sürebilir.

Işın izleme (Ray Tracing) nedir?

Işın İzleme Teknolojisi, oluşturulan sanal ortamlarda ışıkla temas kuran her nesnenin ışınlarını izlemeye yarıyor. Adını tam olarak yaptığı işten alan Işın İzleme Teknolojisi, ışığın kaynağından çarptığı yere kadar tüm noktaları takip ediyor. Bu sistem sayesinde, gerçeğe olabildiğince yakın görüntüler elde edilebiliyor.

Pixar ve Illumination Entertainment gibi dünyaca ünlü animasyon şirketleri tarafından, uzun zamandır kullanılan bu teknoloji aslında o kadar da yeni değil. Ancak NVIDIA’nın bu konudaki rolü çok kritik. Yukarıda bahsettiğimiz Pixar gibi dev şirketlerin bu teknolojiyi uzun yıllardır kullanabiliyor olmalarının ardında, evlerimizdeki bilgisayarlardan onlarca kat güçlü sistemler yatıyordu. NVIDIA ise bu teknolojiyi evlerimizdeki standart bilgisayarlara sığdırabildiği için geçtiğimiz bir yılın ana odağı Işın İzleme Teknolojisi oldu. Bu durum önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor.

Işın izleme (Ray Tracing) destekli oyunlar:

Mevcut oyunlar: Minecraft Control Amid Evil Battlefield V Call of Duty: Modern Warfare (2019) Shadow of the Tomb Raider Fortnite Wolfenstein: Youngblood Crysis Remastered Quake II RTX

Beklenen oyunlar: Cyberpunk 2077 Call of Duty: Black Ops Cold War Dying Light 2 Watch Dogs: Legion Atomic Heart World of Warcraft: Shadowlands Observer: System Redux SYNCED: Off-Planet ​Vampire The Masquerade: Bloodlines 2



Tür: Hayatta kalma

Geliştirici: Mojang / Microsoft

Çıkış Tarihi: 2011

Sandbox oyun denilince akıllara ilk gelen oyun olan Minecraft, Marcus Persson tarafından geliştirildikten sonra Mojang tarafından oyuncuların beğenisine sunuldu. Birkaç yıl içerisinde ciddi bir başarı yakalayan Minecraft, 2014 yılında teknoloji devi Microsoft tarafından satın alındı.

Minecraft’ın Işın İzleme Teknolojisi’ne kavuşması ise geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Yukarıdaki videodan oyunun bu teknolojiyle nasıl çalıştığını gözlemleyebilirsiniz.

Tür: Aksiyon - Macera

Geliştirici: Remedy Entertainment

Çıkış Tarihi: 27 Ağustos 2019

Remedy Entertainment tarafından 27 Ağustos 2019’da oyuncuların beğenisine sunulan Control, Işın İzleme Teknolojisi’nin tanıtımında da kullanılan bir yapım oldu. Işın izlemeye dair tüm imkanları adeta sömürerek kullanan Control, ödüllü bir aksiyon-macera oyunu.

Tür: FPS

Geliştirici: Indefatigable

Çıkış Tarihi: 12 Mart 2018

Karanlık bir fantastik evrende geçen Amid Evil, düşük sayılabilecek sistem gereksinimleriyle Işın İzleme Teknolojisi deneyimini oyunculara sunan nadir oyunlardan biri. Retro tarzda grafiklerinden dolayı çok ağır bir oyun olmayan Amid Evil, göz alıcı grafiklerden çok oynanışa ve atmosfere odaklanmış bir yapım.

Tür: FPS

Geliştirici: EA DICE

Çıkış Tarihi: 4 Eylül 2018

Işın İzleme Teknolojisi’nin tanıtımları yapılırken Control’de olduğu gibi bir sunum aracı olarak kullanılan Battlefield V, serinin en yeni oyunu olarak konumunu koruyor. İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan Battlefield V, serinin bir önceki oyunu Battlefield 1’in devamı niteliğini taşıyor.

Tür: FPS

Geliştirici: Infinity Ward

Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 2019

Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından 2019’da oyunculara sunulan Modern Warfare’in 2019 versiyonu, çevrimiçi moduyla çıktığı yıl “En İyi Online Oyun” ödülünün sahibi oldu. Günümüzde de aktif olarak büyük bir kitle tarafından oynanan oyunun IGN puanı 10 üzerinden 8.

Tür: Aksiyon - Macera

Geliştirici: Eidos-Montréal

Çıkış Tarihi: 14 Eylül 2018

Square Enix’in popüler oyunlarından biri olan Shadow of the Tomb Raider, serinin 2015’te çıkan oyunu Rise of the Tomb Raider’ın devamı olarak oyunculara sunuldu. Şu an Steam’de Definitive Edition sürümüyle satışta olan oyunun fiyatı ise 371 TL.

Tür: Battle Royale

Geliştirici: Epic Games

Çıkış Tarihi: 21 Temmuz 2017

Epic Games’in adını duyurmasında büyük bir rol oynayan ve milyonlarca oyuncunun sevgisini kazanan Fortnite, Battle Royale oyunlarının zirvede olduğu bir dönemde çıkış yaparak listelerde zirveye oynamaya başladı. Sezon sonları ve başları gibi özel dönemlerde tüm dünyada oyun içi etkinlikler düzenleyen Epic Games, Fortnite’ın reklamını oldukça iyi yaptı.

Tür: FPS

Geliştirici: Arkane Studios / MachineGames

Çıkış Tarihi: 25 Temmuz 2019

Bethesda Softworks’ün yayımladığı Wolfenstein: Youngblood, serinin en yeni oyunu olarak 2019’da sunuldu. CO-OP oynama desteği de sunan Youngblood, Işın İzleme Teknolojisi’nin başarılı bir şekilde kullanıldığı yapımlardan biri.

Tür: FPS

Geliştirici: Crytek

Çıkış Tarihi: 18 Eylül 2020

Crytek tarafından geliştirilen ve özellikle Türkiye’deki oyunculara kendisini sevdiren Crysis serisinin geçtiğimiz ay piyasaya sunulan yenilenmiş versiyonu Crysis Remastered, Işın İzleme Teknolojisi ile birlikte adeta yeni bir oyun olarak yeniden sunuldu. İlk versiyonuyla arasında ne fark olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Tür: FPS

Geliştirici: Lightspeed Studios

Çıkış Tarihi: 6 Haziran 2019

Oyun dünyasının köklü oyunlarından biri olan Quake’in RTX özel versiyonu olan Quake II RTX, adeta yeni bir oyun denilebilir. Işın İzleme Teknolojisi’nin şüphesiz en çok değiştirdiği oyunlardan biri olan Quake II RTX’in tanıtım videosuna yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Tür: RPG

Geliştirici: CD Projekt

Çıkış Tarihi: 19 Kasım 2020

CD Projekt’in Witcher 3’ten sonraki bombası olan Cyberpunk 2077, yıllardır milyonlarca oyuncu tarafından bekleniyor. Işın İzleme desteğiyle çıkış yapacak olan en popüler oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020’de erişilebilir olacak.

Tür: FPS

Geliştirici: Treyarch / Raven Software

Çıkış Tarihi: 13 Kasım 2020

Call of Duty serisinin çok yakında oyuncularla buluşacak olan yapımı Black Ops Cold War, etkileyici grafikleriyle tanıtılmasının ardından oyuncuları büyük bir beklenti içine soktu. Modern Warfare’in 2019 versiyonunda başarıyı yakalayan Activision’ın Işın İzleme desteğiyle çıkış yapacak olan yeni oyunuyla neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.

Tür: Aksiyon - RPG

Geliştirici: Techland

Çıkış Tarihi: Henüz bilinmiyor

Dying Light serisinin ikinci oyunu olacak olan Dying Light 2, ilk oyunla kıyaslandığında çok daha farklı bir yapım olacak gibi görünüyor. İlk oyunla kıyaslandığında en büyük farkı RPG unsurlarıyla gösteren Dying Light 2’nin çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Tür: Aksiyon

Geliştirici: Ubisoft Toronto

Çıkış Tarihi: 29 Ekim 2020

Serinin yakın zamanda çıkış yapacak olan oyunu olan Legion, Ubisoft’un Işın İzleme Teknolojisi ile nasıl bir iş çıkardığını ortaya koyacak. Günler sonra oyuncularla buluşacak olan Watch Dogs: Legion, giriş paketiyle Epic Games’te 269 TL’den satışta.

Tür: Aksiyon - RPG

Geliştirici: Mundfish

Çıkış Tarihi: Henüz bilinmiyor

Mundfish tarafından geliştirilmekte olan ve yine Mundfish tarafından yayımlanacak olan Atomic Heart, yeni nesil konsollar için de satışa sunulacak olan bir aksiyon oyunu. Oyundaki karanlık atmosferin Işın İzleme ile nasıl çalışacağını hep birlikte göreceğiz.

Tür: MMORPG

Geliştirici: Blizzard Entertainment

Çıkış Tarihi: 27 Ekim 2020

MMORPG dünyasının en popüler yapımlarından biri olan World of Warcraft’ın yeni DLC’si olan Shadowlands, bir DLC’den ziyade yeni bir oyun izlenimi veriyor. World of Warcraft’ın 8’inci DLC’si olan Shadowlands, 27 Ekim 2020’de oyuncularla buluşacak.

Tür: Macera

Geliştirici: Bloober Team

Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020

Observer’ın yeni oyunu olan System Redux, Bloober Team tarafından geliştirildi ve yine aynı ekip tarafından 10 Kasım 2020’de yayımlanacak. Işın İzleme konusunda bekleneni vereceği düşünülen oyunun Steam’de ön siparişte olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Tür: Aksiyon

Geliştirici: Tencent Games

Çıkış Tarihi: Henüz bilinmiyor

Tencent Games’in 2019’da duyurduğu SYNCED: Off-Planet, yapay zekaya karşı hayatta kalmaya çalıştığımız bir aksiyon oyunu olacak. Tencent Games’in henüz oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir duyurusu bulunmasa da oyunun Işın İzleme ile neler yapabileceği merak konusu.

Tür: Aksiyon - RPG

Geliştirici: Hardsuit Labs

Çıkış Tarihi: 2021

Paradox Interactive tarafından 2021’de yayımlanması beklenen Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, yapılan seçimlerin oyunun akışına etki edecek olması ve bunun ütopik bir atmosferde olacak olmasından dolayı ilgi çekici görünüyor. 2021’de çıkacak olan oyunun Steam’deki ön sipariş fiyatı ise 92 TL.