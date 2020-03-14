Corona virüsü şu an yüzden fazla ülkeye yayılmış durumda ve araştırmacılar, virüsle başa çıkabilmek için sürekli olarak çalışıyorlar. Eğer ki siz de bilim insanlarının bu araştırmalarına destek vermek istiyorsanız GPU gücünüzün bir kısmını bağışlayabilirsiniz.

Ülkemizde de açıklanan resmi rakamlara göre 5 kişide görülen Corona virüsüyle mücadelede bilgisayarınızı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilgisayarlarınızın özellikle grafik gücünü Covid-19 salgınıyla mücadelede kullanabilirsiniz

Salgınla mücadelede GPU’nun gücü

(PC oyuncuları, gelin o GPU’ları çalıştıralım. Bize ve [email protected]’u destekleyen OfficialPCMR’daki dostlarımıza katılın. COVID-19’a karşı savaşmak için kullanmadığınız GPU gücünüzü bağışlayın)

Nvidia, bilgisayar oyuncularına seslenerek “[email protected]” uygulamasını bilgisayarlarına indirmelerini ve bilim insanlarının virüsle mücadelesine katkıda bulunmalarını istedi. İndirilen program, bilgisayarları uluslararası bir ağa bağlıyor. Bu ağda yüksek miktardaki hesaplama işlemleri için dağıtılmış işlem gücü kullanılıyor. İstemediğiniz zaman ise programı kapatabiliyor ve GPU’nuzun tamamını tekrar kendiniz kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

[email protected] aslında yeni bir proje değil. Zamanında PlayStation 3’lerde de kullanılabilen bu sistem, kullanıcıların ayrılmış işleminin araştırmalarda kullanılmasına izin veriyor. SARS-CoV-2 ve SARS-CoV virüslerindeki potansiyel olarak uyuşturulabilir protein hedeflerini simüle edebilme seçeneği bu hafta başlarında servise eklendi.

Bu tür projeler, araştırmacıların virüsü daha iyi anlamalarına ve hatta tedavi geliştirmelerine dahi katkıda bulunuyor. Siz de [email protected]’u kurarak bilim insanlarının virüsle mücadelesine katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise kullanmadığınız zamanlarda bilgisayarınızın GPU gücünün bir kısmını araştırmacıların kullanımına açmak olacak.

Siz de [email protected]’u indirerek hem Corona virüs araştırmalarına hem de diğer hastalıkların araştırılmasına katkıda bulunmak istiyorsanız foldinghome web sitesine giderek hem gerekli programı indirebilir hem de projeyle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.