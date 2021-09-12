NVIDIA, RTX 2060'ı Güncelleyerek Yeniden Piyasaya Sürecek

Ekran kartı üreticisi NVIDA, piyasadaki tedarik sorununu çözmek için RTX 2060'ı diriltmeye karar verdi. Şirket, 2019 yılında piyasaya sürülen kartının NVRAM kapasitesini artırarak yeniden piyasaya sürebilir.

Bilindiği üzere ekran kartı piyasasında çip krizi ve kripto para madencilerinin gösterdiği yoğun talep nedeniyle önemli bir tedarik sorunu yaşanmakta. Sektörün lider oyuncularından NVIDIA’nın, bu sorunu bir nebze olsun aşabilmek ve stokları yenileyebilmek adına eski ekran kartı GeForce RTX 2060'ı yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor olabileceği ortaya çıktı.

Tabii burada eski modelin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan yeniden piyasaya sürülmesi kastedilmemekte; nitekim şirketin, RTX 2000 serisinin NVRAM’inde önemli bir güncellemeye gitmeyi planladığı söylenmekte.

NVIDIA, aynı hamleyi 2021'in başında da yapmıştı:

NVIDIA’nın bu hamlesine ilk kez rastlıyor değiliz tabii; zira 2021 yılının başında şirket, RTX 3000 serisinde yaşanan tedarik sorunuyla da mücadele edebilmek adına RTX 2060 serisini yeniden piyasaya sürmüştü.

Bu tedarik sorunlarında ne yazık ki hiçbir zaman hatırı sayılır bir düşüş görülmedi. Bu söylenti de doğruysa yakın gelecekte de düşüş görmeyeceğimiz kesin. Söylentiye göre NVIDIA bu GPU'ları tekrar üretecek ancak büyük bir değişiklik de yapacak: 6 GB VRAM kapasitesi iki katına çıkarılarak 12 GB (GDDR6) olacak.

Bahsi geçen söylenti, VideoCardz’a konuşan bazı kaynaklara dayandırılmakta. Bu kaynaklar, RTX 2060’ın TU106-300 GPU’sunu taşıyan ama daha fazla RAM’e sahip olan yeni bir ‘PG161’ kartından bahsetmekte. Kartların yıl sonunda üretilmeye başlaması ve 2022 Ocak ayında satışa çıkması bekleniyor.