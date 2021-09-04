NVIDIA'nın Kripto Para Madenciliği Ekran Kartı Ortaya Çıktı

NVIDIA'nın, piyasadaki ekran kartı kıtlığını çözebilecek bir ekran kartı üzerinde çalıştığına dair sızıntıların gerçeklik ihtimali güçlenmeye başladı. Şirketin kripto para madenciliğine özel olarak ürettiği kartına ait olabilecek görseller Twitter'da paylaşıldı.

Bilindiği üzere kripto para madenciliği yapan kullanıcıların yoğun talebi nedeniyle piyasada ekran kartı bulmak bir hayli zor hâle gelmiş durumda. NVIDIA'nın bu durumun önüne geçme ihtimali olan bir adım attığını birkaç ay önce bir takım söylentiler aracılığıyla duymuştuk. Ortaya çıkan yeni görseller, bu söylentinin gerçek olabileceği ihtimalini güçlendirir nitelikte.

Görselleri Twitter'da ortaya çıkan grafik kartının CMP 170HX olarak adlandırılacağı düşünülüyor. Pasif soğutma yönteminin kullanılacağı düşünülen kart, yayınlanan görsellere göre tam bir canavar olacak.

Ethereum kazma oranı RTX 3090'dan fazla

CMP 170HX'in 164MH/s oranında Ethereum kazma kapasitesi olacağı söyleniyor. Bu rakamın iyi olup olmadığına, RTX 3090'ın kazma kapasitesinin 130MH/s olduğunu göz önünde bulundurarak karar verebilirsiniz.

Kripto para madenciliği odaklı olan bu kartta herhangi bir görüntü çıkışı bulunmuyor. Haziran ayında ortaya çıkan sızıntılara göre CMP 170HX, 4,480 CUPA çekirdeğiyle 1.4 GHz saat hızında çalışıyor ve 8GB'lık HBM2e video hafızasına sahip. Kartın hafıza bant genişliği ise 1.5TB/s.