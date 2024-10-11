NVIDIA'nın merakla beklenen RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatları oyuncuların tepkisini çekecek gibi görünüyor.

NVIDIA'nın yeni ekran kartlarıyla ilgili fiyatlandırma stratejisi üzerine tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda. Şirketin son amiral gemisi ekran kartı RTX 4090 piyasaya sürüldüğünde 1.600 dolarlık fiyat etiketi büyük tepki çekmişti. 1.200 dolarlık RTX 4080'in fiyatı dahi eleştirilmişti ancak yeni bir sızıntıya göre NVIDIA bu yüksek fiyatlandırma politikasını daha da ileri taşıyacak.

RTX 50 serisine yönelik ortaya çıkan yeni bir iddia, RTX 5090'ın 2.500 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Konunun kaynağı, teknoloji içerikleriyle tanınan Moore's Law Is Dead adlı YouTube kanalı. Kanalda aktarılanlara göre NVIDIA'nın üst seviye ekran kartlarının fiyatları ciddi şekilde artacak.

RTX 5090, 2.500 dolar fiyat etiketiyle gelebilir

Şirketin yeni serideki öne çıkan modeli olan RTX 5090, iddialara göre 32 GB VRAM ile gelecek. Bu modeli, RTX 4080 ile aynı bellek kapasitesine sahip olan ancak daha hızlı bellek modülleriyle donatılmış RTX 5080 takip edecek. RTX 5070'in ise 12 GB VRAM'li bir versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

RTX 5090'ın performans açısından üst düzey bir kart olacağı aşikâr ancak bu performansın beraberinde yüksek bir maliyet getirmesi oyuncuların ciddi tepkilerini çekebilir. Sızıntılara göre kartın fiyatı 2.000 ila 2.500 dolar arasında değişecek. Bu rakamlar, NVIDIA’nın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en pahalı kart olan Titan RTX’in 2.500 dolarlık fiyatına çok yakın.

En pahalı ekran kartı nesli yolda

RTX 5080’in fiyatlandırması da dikkat çekici. RTX 4080 Super’in daha uygun fiyatla piyasaya sürülmesi, NVIDIA’nın fiyat konusunda artık geri geri atacağı yönünde umutları artırmıştı ancak 16 GB VRAM’e sahip RTX 5080'in 1.200 ila 1.500 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı söylentileri, NVIDIA’nın eski yüksek fiyat politikalarına dönebileceğini gösteriyor.

Eğer bu fiyatlandırmalar doğru çıkarsa, NVIDIA’nın RTX 50 serisi şimdiye kadarki en pahalı nesli olabilir. Yine de bu bilgilerin kesin olmadığını ve NVIDIA’nın fiyat politikalarının değişebileceğini unutmamak gerek.

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