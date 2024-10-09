NVIDIA 50XX Serisi CES 2025'te Gelebilir

NVIDIA, RTX 5070, 5080 ve 5090 GPU'ları 2025 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan CES 2025'te tanıtacak.

Her yılın başında yapılan CES Tüketici Elektroniği Fuarı pek çok yeni teknoloji ile karşımıza çıkıyor. CES 2025 6 Ocak'ta başlayacak ve açılış konuşmasını da NVIDIA CEO'su Jensen Huang gerçekleştirecek. İddialara göre Huang bu konuşmada yeni RTX 50XX serisi GPU'ları tanıtacak.

Geçtiğimiz ay, RTX 5080 ve RTX 5090'ın özelliklerine dair çeşitli bilgiler paylaşılmıştı. Bu iddialara göre amiral gemisi GPU olan RTX 5090'ın 32GB GDDR7 bellek ve 600 watt güç ile gelmesi bekleniyor. RTX 5070'in ise 12 GB GDDR7 VRAM'e sahip olacağı ve 250 watt toplam güç çekeceği belirtiliyor.

RTX 5080 beklenenden güçlü olabilir

İddialara göre RTX 5080 ayrıca beklenenden daha güçlü olabilir. Bu GPU'nun 28Gbps yerine 32Gbps bellek hızına sahip olacağı ve maksimum bant genişliğinin de 896GB/s değil de 1024GB/s olacağı belirtiliyor. Bu iddialara doğruysa RTX 5080, mevcut amiral gemisi modeli olan RTX 4090'dan daha hızlı olacak ve daha az enerji tüketecek.

RTX 50XX kartlarının her üçü de 12VHPWR konektörle gelecek ve NVIDIA'nın yapay zekâ alanında da çok şey beklediği Blackwell mimarisi kullanılacak. Geçtiğimiz yılın CES etkinliğinde de RTX 40XX serisi GPU'ların Super kartlarını tanıtmıştı.

NVIDIA CEO'sunun açılış konuşmasında ayrıca oyunlarda yeni nesil yapay zekâ teknolojilerine odaklanacağı ve "büyük bir sürpriz" olacağı ifade ediliyor.