Yeni iddialara göre NVIDIA, 50 serisi grafik kartlarını ne zaman piyasaya süreceğine AMD'nin rakip grafik kartlarının performansına göre karar verecek.

2022 yılının sonlarında NVIDIA'nın yeni RTX 40 serisi grafik kartları piyasaya girmişti. Bu kartlar tam olarak eski bir teknoloji sayılmaz ancak oyun severler, yeni nesil kartları çoktan merak etmeye başlamış durumda. Donanım içerikleri üreten YouTuber Moore's Law is Dead'e göre yeni nesil grafik kartlarının çıkışına daha en az bir yıl var.

NVIDIA, AMD'nin RDNA 4 kartlarına göre hareket edecek

YouTube'in kaynağına göre Blackwell, NVIDIA kartları 2024'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürmek için çalışmalarını devam ediyor. NVIDIA'nın bu kararı vermek için şu andaki Ada (RTX 40 serisi) satışlarını takip edeceğini ve AMD'nin RDNA 4 adlı yeni nesil grafik kartlarının ne kadar rekabetçi olacağını görmeyi bekliyor.

AMD'nin RDNA 4 GPU'larının pazarın orta seviye kesimini hedef alacağı söyleniyor olsa da NVIDIA'nın üst segment kartlarına ne kadar tehdit oluşturacağı bilinmiyor. YouTuber'ın iddialarını doğru kabul edersek, NVIDIA'nın opsiyonlarını açık tutmak istediğini söyleyebiliriz.

Öte yandan AMD'nin yeni GPU'larından bağımsız olarak NVIDIA'nın yeni nesil kartlarını piyasada görmek için çok da uzun süre beklememiz gerekmeyecek. YouTuber'ın kaynağına göre ne olursa olsun NVIDIA, 2025 yılının başlarındaki CES fuarında RTX 5000 serisinin verimliliği ile büyük sükse yapmayı planlıyor. RTX 40 serisinden 50 serisine geçişteki güç artışı, 30 serisinden 40 serisine geçişteki kadar dramatik bir değişiklik yaratmayacak ancak potansiyelinin %10 altında tutulan 40 serisinin tam potansiyeline göre yapılacak değişiklik, gerçek bir artış olduğunu gösterecek.

Her ne kadar üç yıldan sonra bu pazarda büyük bir atılım gelmeyebilecek olması üzücü olsa da çok da şaşırtıcı değil. Zira NVIDIA'nın şu anda odaklandığı pazar oyuncuların oluşturduğu pazar değil, gittikçe büyüyen ve kârlılığın çok yüksek olduğu yapay zekâ alanındaki çalışmalarının daha çok üzerinde duruyorlar. Hatta bu pazarın durumuna göre NVIDIA ileride oyun pazarından tamamen çıkma yoluna bile gidebilir.