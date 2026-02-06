Oyunseverleri Şaşkına Çevirecek İddia: NVIDIA RTX 50 Super Serisi Ertelendi, RTX 60 Serisi de 2028'e Ertelenebilir

NVIDIA, ekran kartı tarafında oyuncuları pek mutlu etmeyecek bir adım atmış olabilir. Gelen bilgilere göre şirket, RTX 50 serisinin “Super” modellerini erteleme kararı aldı. Üstelik bu gecikme, bir sonraki nesil olan RTX 60 serisinin çıkış tarihini bile riske sokmuş durumda. Kısacası yeni NVIDIA ekran kartlarını bekleyenler için işler biraz karışık.

Normal şartlarda RTX 50 serisinin Super modellerinin, her zamanki gibi seriye daha fazla performans ve VRAM kazandırması bekleniyordu. Ancak The Verge’ün aktardığına göre NVIDIA, bu planı rafa kaldırdı. Bunun arkasında birkaç önemli neden var.

Her şeyden önce bellek (VRAM) tarafında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Yüksek kapasiteli ve hızlı bellekler şu anda oyun ekran kartlarından çok, yapay zekâ ve veri merkezi GPU’ları için kullanılıyor. NVIDIA da doğal olarak daha fazla para kazandığı bu alana öncelik veriyor.

Yapay Zekâ, Oyuncu GPU’larının Önüne Geçti

NVIDIA’nın son yıllardaki en büyük gelir kapısı artık oyuncular değil. Yapay zekâ patlaması, şirketin tüm üretim planlarını değiştirmiş durumda. Veri merkezlerinde kullanılan AI GPU’ları, hem daha pahalı hem de çok daha kârlı. Bu yüzden üretim bantlarının önemli bir kısmı, GeForce yerine AI odaklı ürünlere ayrılıyor.

Bir diğer önemli detay ise rekabet. AMD cephesinden 2026 yılında NVIDIA’yı ciddi şekilde zorlayacak bir ekran kartı hamlesi beklenmiyor. Hal böyle olunca NVIDIA’nın, Super serisiyle piyasayı canlı tutma zorunluluğu da ortadan kalkıyor.

RTX 60 Serisi de Etkilenecek mi?

Asıl can sıkan kısım RTX 60 serisinin durumu. RTX 50 Super’ın ertelenmesi, RTX 60 serisinin yol haritasını da doğrudan etkiliyor. Normalde 2027’ye doğru çıkması beklenen yeni nesil ekran kartlarının, bellek tedariki ve üretim öncelikleri yüzünden 2028’e sarkabileceği konuşuluyor.