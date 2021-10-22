Bu hafta sonu ikincisi düzenlenecek olan NVIDIA Studio Creative Weeken, Türkiye’nin sevdiği içerik üreticileri ve yaratıcı isimlere misafirlik edecek. Etkinlikte yer alacak isimler, NVIDIA Studio’nun kendi iş akışlarında nasıl bir fayda sağladığını anlatacaklar.

Günümüzün yüksek performanslı ekran kartı devi NVIDIA, donanımı ve yazılımıyla yalnızca oyunculara hitap etmiyor. Şirket, aynı zamanda NVIDIA Studio ile sanatçılara, yaratıcılara ve tasarımcılara yaratıcılıklarını konuşturma imkânı da sunuyor. Üç boyutlu tasarım, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi alanlarda kendisini konuşturan NVIDIA Studio, bu hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlikte Türkiye’nin sevdiği ünlü isimlerle buluşacak.

Canlı olarak 23 – 24 Ekim saat 20.00’da gerçekleştirilecek NVIDIA Studio Creative Weekend, moda fotoğrafçısı / reklam yönetmeni Koray Birand, fotoğrafçı Dilan Bozyel ve içerik üreticileri Enis Kirazoğlu ve Can Sungur’u misafir edecek. İkincisi gerçekleştirilecek etkinlik, NVIDIA GeForce Türkiye Twitch kanalından izlenebilecek.

Etkinliğin amacı, NVIDIA Studio'nun iş akışına sağladığı faydaları göstermek:

Canlı etkinlik boyunca bahsettiğimiz isimler, yaratıcı süreçlerini, iş akışlarını ve NVIDIA Studio platformunun kendilerine bu iş akışında nasıl bir fayda sağladığını konuşacak. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlik ve daha önce gerçekleştirilen etkinlikler, NVIDIA GeForce Türkiye YouTube kanalında bulunabilecek.

NVIDIA Studio nedir?

NVIDIA Studio, 2019 yılında yaratıcı profesyonellere amaca yönelik performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl farklı bilgisayar üreticileri ve yaratıcı uygulama geliştiricileri ile ortak çalışmayla 80’den fazla NVIDIA Studio sertifikasyonuna sahip dizüstü bilgisayar piyasaya sürüldü. Bununla birlikte 50’den fazla uygulama, RTX GPU’ları ile hızlandırılabilir hale getirildi. Bu bilgisayarlar ve uygulamalar, 45 milyondan fazla profesyonel ve üreten tüketici tasarımcıların tasarımlarının kısa sürede hayat bulmasını sağladı.