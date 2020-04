NVIDIA’nın Yeni Sürücüleri Işın İzlemeli Minecraft’a Hazır

Oldukça popüler bir oyun olan Minecraft’a yakın zamanda gerçek zamanlı ışın izleme güncellemesi gelecek. NVIDIA, bu özelliği destekleyecek GeForce sürücülerini yayınladı. Sürücülerinizi güncellemek için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

NVIDIA, GeForce ekran kartları için yeni 'Game Ready' sürücülerini yayınladı. Bu sürücüler, en son performans güncellemeleri, profiller ve hata düzeltmeleriyle geliyor. Yeni sürücüler, ışın izleme teknolojili Minecraft betası için hazır.

Işın izleme teknolojisi, son dönemde oyunlarda gerçekçi ışık kullanımı ve grafik kalitesinin artması için oldukça önemli bir araç konumunda. Pek çok oyunda kullanılan teknolojinin Minecraft’a da geleceği biliniyordu.

NVIDIA, ışın izlemeli Minecraft için hazır:

Minecraft’ın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisinin kullanıldığı hâli için beta süreci yarın başlıyor. Oyunun grafikleri daha gelişmiş ve daha göz alıcı hâle gelecek. Grafikler gerçekçi olacak ve gölgelerle ışıklar daha doğal görünecek.

Pascal ve Turing tabanlı GeForce GTX kartlar için çok fazla olmasa da oyunun ışın izleme teknolojili hâlini RTX 20XX serisi kartlarla oynamak mümkün olacak. Teknik olarak bu seride yer alan kartlar, DXR sayesinde ışın izlemeyi destekliyor.

Yeni sürücüleri nasıl indirebilirsiniz?

NVIDIA, yeni sürücülerin Minecraft dışında Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, SnowRunner ve Saints Row: The Third Remastered için de optimize edildiğini açıkladı. NVIDIA ayrıca G-Sync uyumlu ekranlar arasına yeni cihazlar da ekledi. Son eklenen üç cihaz; Acer XB273GP ve XB323U ile ASUS V27B oldu. Ayrıca çeşitli oyunlarda yaşanan sorunlar da düzeltildi.

NVIDIA’nın yeni sürücülerini GeForce Experience üzerinden indirmek mümkün. İşlemi kendiniz yapmak için NVIDIA’nın internet sitesini de kullanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler şu şekilde: