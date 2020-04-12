Bu ayın başında yeni SUPER RTX serisini tanıtan NVIDIA, şimdi de mevcut RTX 2060 ve RTX 2070 mobil GPU'larında yeniliğe gitti. Şirketin yenilenmiş RTX GPU'ları, daha fazla performans ve daha iyi güç yönetimi vadediyor.

Donanım üreticisi NVIDIA, kısa bir süre önce Turing mimarisine dayanan dizüstü bilgisayarlar için yenilenmiş GeForce RTX SUPER GPU'larını piyasaya sürmüştü. AMD ile savaşta kontrolü kaybetmek istemeyen şirket, görünüşe göre bu hamlenin ardından şimdi de RTX SUPER olmayan mevcut modellerinde bir yeniliğe gidiyor.

XMG’nin resmi temsilcisi tarafından açıklanana göre şirket, GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2060 mobil GPU’larında yaptığı değişikliklerle önceye kıyasla daha iyi performans sunmayı amaçlıyor. Bu noktada yapılan önemli değişiklikler arasında TGP değerlerinde ve saat hızlarında artışlar yer alıyor.

Yenilenmiş RTX’ler, daha yüksek performans vadediyor:

NVIDIA’nın Ocak 2019’da piyasaya sürdüğü Max-P modellerine kıyasla daha fazla CUDA çekirdeği içermeyen yenilenmiş modeller, yine de bu modellere kıyasla daha fazla performans ve daha iyi güç yönetimi sunabiliyor. Bunu yapmak içinse NVIDIA, yeni kartların TGP değerlerinde ve saat hızlarında bazı değişikliklere gitmiş durumda.

Yapılan değişikliklerle birlikte GeForce RTX 2060’ın 90 W olan TGP değeri, küçük bir güncellemeyle 115 W’a yükseltilmiş durumda. Bu noktada RTX 2070 için 115 W’lık maksimum TGP değeri değişmezken mevcut saat hızı 1440 MHz’den 1485 MHz’ye yükseltilmiş durumda. Aynı şekilde GeForce RTX 2060 Refresh’te de 1200 MHz olan saat hızı, 1285 MHz’e yükseltilmiş durumda.

Bu iki GPU’da ayrıca verimlilik için tasarlanmış yeni nesil bir regülatör de bulunuyor. NVIDIA'ya göre GeForce destekli bir dizüstü bilgisayarda GPU için ayrılan tipik 80-115 W’ın yaklaşık %15'i regülatör nedeniyle kayboluyordu. Yeni nesil regülatörler ise daha verimli ve GPU için güç tasarrufu sağlıyor. Öte yandan Smart Shift ve Advanced Optimus gibi diğer özelliklerin, yenilenen GPU'lar tarafından desteklenip desteklenmediği henüz bilinmiyor.

Yapılan değişikliklere baktığımızda NVIDIA’nın güncellenmiş RTX 2070 ve RTX 2060 GPU’larının, AMD Radeon RX 5700M ve Radeon 5600M ile başa çıkmak için tasarlandığını görebiliyoruz. Bu noktada şirket, üst düzey dizüstü bilgisayar pazarında elinde bulundurduğu hakimiyeti en büyük rakibine kaptırmak istemiyor gibi görünüyor.