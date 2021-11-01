Obsesif kompulsif bozukluk, her insanda bulunabilecek takıntılı bazı davranışların sıklığının ve yoğunluğunun normal kabul edilebilecek seviyelerin dışına çıkmış olması durumu şeklinde tanımlanabilir. İnsan psikolojisini daha iyi anladıkça, bu rahatsızlığa dair bilgilerimizi de giderek artırıyoruz.

Günümüzde sinemanın kıyısından köşesinden de olsa el atmadığı bir konu yok. Obsesif kompulsif bozukluk da, senarist ve yönetmenlerin oldukça ilgisini çeken, farklı farklı açılardan işlenmiş bir konu.

Biz de sinemanın farklı dönem ve türlerinden obsesif kompulsif bozukluk ve daha genel olarak takıntılar üzerine odaklanmış, kimisi çok popüler kimisiyse az bilinen bazı filmleri derledik. Böylece bu konu üzerinde bir şeyler izlemek isterseniz, kendi dönem veya tür zevkinize uyan en az bir yapımın ilginizi çekmesini umuyoruz.

Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Alakalı 11 Film:

Benden Bu Kadar (As Good As It Gets)

Üçkağıtçılar (Matchstick Men)

Yatağımdaki Düşman (Sleeping with the Enemy)

Dirty Filthy Love

Göklerin Hakimi (The Aviator)

Mommie Dearest

Toc Toc

Skandal (Notes on a Scandal)

Öldüren Cazibe (Fatal Attraction)

Ölüm Kitabı (Misery)

Beşikteki El (​The Hand That Rocks The Cradle)

İnce ince işlenmiş bir değişimin öyküsü: Benden Bu Kadar

Orijinal İsmi : As Good As It Gets

: As Good As It Gets Yıl : 1997

: 1997 IMDb : 7,7

: 7,7 Yönetmen : James L. Brooks

: James L. Brooks Oyuncular: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear

OKB tanısı olan ünlü yazar Melvin, zor bir hayata sahiptir. Rahatsızlığı nedeniyle sokak kapısını tekrar tekrar kapatmak gibi alışkanlıklarının yanı sıra, kendisi son derece ırkçı bir insandır. Melvin'in komşusu olan Simon, bir gün ciddi bir saldırıya uğrar ve hastaneye kaldırılır. Komşusuna yardım etmek durumunda kalan Melvin, büyük bir değişimin kıyısına gelir.

Dolandırıcılığın kitabını yarıda bırakmak: Üçkağıtçılar

Orijinal İsmi: Matchstick Men

Yıl: 2003

IMDb: 7,3

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman

Dolandırıcılık konusunda son derece yetenekli olan Roy ve partneri Frank, yeni dolandırıcılık oyunlarının üzerinde çalışmaktadırlar; fakat Roy, bir yandan da özel hayatındaki bazı problemlerle uğraşmaya başlar. Nitekim Roy, dolandırıcı olmasına rağmen aslında son derece duyarlı biridir; aynı zamanda da ciddi bir fobisi bulunmaktadır. Çareyi psikoloğa gitmekte bulan Roy, tedavi sürecinde kendini hayal ettiğinden çok daha farklı bir noktada bularak iyi bir insan olmaya başlar. Tam da bu dönemde, varlığından bile emin olamamış olduğu kızı ile karşılaşır ve Roy, iyi bir baba olma yolunda ilerler. Fakat küçük kız, babasının mesleğiyle ilgili büyük bir meraka sahiptir.

Geçmişinden kaçamayan bir kadın: Yatağımdaki Düşman

Orijinal İsmi: Sleeping with the Enemy

Yıl: 1991

IMDb: 6,3

Yönetmen: Joseph Ruben

Oyuncular: Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson

Hep hayal ettiği o harika erkeği sonunda bulduğunu düşünen Laura, müthiş bir evliliği olan genç bir kadındır. Öyle ki herkes Laura ve eşinin harika bir çift olduğunu söyleyip durmaktadır. Ancak işin iç yüzü, görünenden çok daha farklıdır. Nitekim Laura'nın eşi Martin, saplantılı biridir ve Laura'ya eziyet etmekten hiç çekinmemektedir. Bu eziyetlere dayanamayan genç kadın, herkesi kendi ölümüne inandırır ve kayıplara karışarak küçük bir köye yerleşir. Burada yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Martin'in gerçeği öğrenmesiyle kabusları geri dönecektir.

Tourette sendromu ve obsesif kompulsif bozukluğu olan bir mimar: Dirty Filthy Love

Orijinal İsmi: Dirty Filthy Love

Yıl: 2004

IMDb: 7,2

Yönetmen: Adrian Shergold

Oyuncular: Michael Sheen, Adrian Bower, Claudie Blakley

Kara komedi türündeki film, OKB ve Tourette sendromlu bir adamın hayatının adım adım çöküşünü konu alıyor. Davranışlarını kontrol edemeyen adam, önce işini, sonra da eşini kaybediyor. Evliliğinden olan adam son olaraksa evinden de oluyor ve son çare olarak kendini bir destek grubuna gitmeye zorlayarak işleri yoluna koymayı deniyor.

Hiçbir şeyden milyarlara uzanmak: Göklerin Hakimi

Orijinal İsmi: The Aviator

Yıl: 2004

IMDb: 7,5

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, John C. Reilly

1940'ların Elon Musk'ı olarak da nitelendirilen, serveti ve hırsıyla tanınan Howard Huges üzerine bir biyografik film... Havacılık alanındaki işleriyle bilinen Howard'ı anlatırken sivil havacılık tarihini de bir nevi özetleyen yapımda, Howard'ın sıfırdan yüze uzanan inanılmaz hikayesine tanık oluyoruz. Zengin iş adamı, sinema ve içki sektörlerinde büyük işler yaptıktan sonra havacılığa merak salar ve dünyanın en büyük uçaklarından birini geliştirmek üzere işinin başına koyulur.

Bir anne kızın canları sıkan fırtınalı ilişkisi: Mommie Dearest

Orijinal İsmi: Mommie Dearest

Yıl: 1981

IMDb: 6,7

Yönetmen: Frank Perry

Oyuncular: Faye Dunaway, Diana Scarwid, Howard Da Silva

Ünlü televizyon yıldızı Joan Crawford ve kızı Christina arasındaki ilişkiyi anlatan film, son derece çarpıcı. Christina'nın kendi kitabından yola çıkarak uyarlanan filmde, genç kızın yaşadığı zorlu gençlik yıllarını ve travmalarını izliyoruz.

Psikolojik rahatsızlıkları olan bir grup hasta aynı odada toplanırsa: Toc Toc

Orijinal İsmi: Toc Toc

Yıl: 2017

IMDb: 6,8

Yönetmen: Vicente Villanueva

Oyuncular: Paco León, Alexandra Jiménez, Rossy de Palma

Bir kliniğin randevu sisteminin yürütüldüğü uygulamada meydana gelen arıza, çok sayıda hastanın aynı güne randevu almasına neden olur. Randevu günü geldiğinde, kliniğin bekleme odası ana baba günü olacaktır. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen hastalar, birbirleriyle iletişim kurmaya başlar.

İki öğretmenin çetrefilli hikayesi: Skandal

Orijinal İsmi: Notes on a Scandal

Yıl: 2006

IMDb: 7,4

Yönetmen: Richard Eyre

Oyuncular: Cate Blanchett, Judi Dench, Tom Georgeson

Yalnız başına yaşayan ve emekliliği öncesi günlerinin çoğunu günlüğünü doldurarak geçiren öğretmen Barbara, gerçekten sıradan bir hayat yaşamaktadır. Tek arkadaşı kedisi Portia'dır ve sivri dili nedeniyle kimseyle yakın olamamaktadır. Fakat bir gün okula Sheba adlı bir kadın resim öğretmeni gelir. Barbara, Sheba'dan da pek memnun kalmamıştır; fakat bir gün ona yardım etme nezaketinde bulunur. Sheba da bu iyiliği karşılıksız bırakmamak için Barbara'yı misafirliğe davet eder, ikili birbirine yakınlaşmaya başlar. Bu yakınlaşma, Barbara'nın Sheba'nın bir sırrını keşfetmesi nedeniyle çok da uzun sürmeyecektir.

Bir gecenin ağır bedeli: Öldüren Cazibe

Orijinal İsmi: Fatal Attraction

Yıl: 1987

IMDb: 6,9

Yönetmen: Adrian Lyne

Oyuncular: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer

Eşi ve kızı ile harika bir hayat sürmekte olan bir avukatın kaderi, yaşadığı tek gecelik bir ilişki sonrası hızla değişecektir; çünkü Alex, avukat Dan'in peşini bırakmaya hiç ama hiç niyetli değildir. Nasıl bir işe bulaştığının farkında olmayan Dan, hatasının bedelini Alex'in takıntılı hareketlerine maruz kalarak ödeyecektir. Dahası, Alex'in Dan'i elde etmek için yapacaklarının sınırı yok gibi gözükmektedir. Olaylar kısa bir süre sonra Dan'in ailesine kadar dokunmaya başlar.

Bir yazarın başına gelebilecek en korkunç şey: Ölüm Kitabı

Orijinal İsmi: Misery

Yıl: 1990

IMDb: 7,8

Yönetmen: Rob Reiner

Oyuncular: James Caan, Kathy Bates, Lauren Bacall

Popüler bir yazar olan Paul Sheldon, yarattığı hikaye evreninde değişiklik yapma amacıyla çok sevilen karakterlerinden birini öldürme kararı alır. Aynı dönemde, ciddi bir araba kazasından sağ kurtulmayı başarır ve bir eve sığınır. Sığındığı evdeki Annie, Paul'ün sıkı bir hayranıdır; fakat belki de Paul'den daha çok sevdiği biri daha vardır: Ölen roman karakteri Misery Chastain. Paul'ü evinde misafir ederken bir yandan da kitabı okuyan Annie, Misery'nin öldüğü bölüme gelince deliye döner ve işler karışmaya başlar.

İntikam peşinde bir kadın: Beşikteki El

Orijinal İsmi: ​The Hand That Rocks The Cradle

Yıl: 1992

IMDb: 6,6

Yönetmen: Curtis Hanson

Oyuncular: Rebecca De Mornay, Annabella Sciorra, Matt McCoy

Hastalarından birini saldırmakla suçlanan onurlu bir doktor intihar ettiğinde, eşi Peyton'ın hayatı allak bullak olur. Ölen eşinin intikamını almayı kafasına takan kadın, kimliğini ortaya çıkarmadan suçlamaları yapan kişinin evinde dadı olarak işe başlamayı başarır. Peyton, işe başladıktan sonra ailenin hayatını karartmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.