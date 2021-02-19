Her ay düzenli olarak elde ettiği verileri paylaşarak mobil dünyaya bir ışık tutan Sensor Tower, 2 hafta önce yayınladığı en çok indirilen uygulamalar listesinin ardından bugün 2021 yılının zirvede yer alan mobil oyunlarını açıkladı. Ocak 2021 döneminin en çok indirilen oyunları, toplamda en çok indirilen, App Store'da en çok indirilen ve Google Play'de en çok indirilenler olarak listelendi.
İki platformdan alınan verilere göre Ocak 2021 dönemini zirvede kapatan isim, Join Clash 3D oyunu oldu. Supersonic Studios'un geliştirdiği mobil oyun, ocak ayı boyunca 27 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Geçtiğimiz ay zirvede yer alan oyun Among Us'sa Join Clash 3D'yle yer değiştirmiş oldu. Among Us, listenin ikinci sırasında yer aldı.
En çok indirilen oyunlar – Ocak 2021
- Join Clash 3D
- Among Us
- DOP 2
- Sushi Roll 3D
- Project Makeover
- Roof Rails
- Phone Case DIY
- Oh God
- Hit Master 3D
- Stacky Dash
Zirvenin ilk iki sırasında yaşanan yer değişikliği, listenin genelinde görülmemiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz aya göre bu ay listeye daha fazla yeni oyun girdi. Yeni oyunlar arasında en popüler olanıysa DOP 2 oldu. DOP 2, Sushi Roll 3D'yi bir sıra geriye atarak üçüncü sıraya yerleşti.
En çok indirilen Android oyunları – Ocak 2021
- Join Clash 3D
- DOP 2
- Phone Case DIY
- Sushi Roll 3D
- Among Us
- Hit Master 3D
- Roof Rails
- Oh God
- Candy Crush Saga
- Red Imposter
Android oyuncuları bu ay da yeni oyunları denemeye devam etti. Listeye 5 yeni oyun eklenirken zirvede yer alan isim Join Clash 3D oldu. Among Us'sa popülerliğini bir nebze kaybederek 5. sıraya düştü. Listenin 10. sırasındaysa Among Us'ın üç boyutlu çakması Red Imposter yer aldı.
En çok indirilen iOS oyunları – Ocak 2021
- Project Makeover
- Among Us
- Call of Duty: Mobile
- PUBG Mobile
- Roof Rails
- Homescapes
- Roblox
- Oh God
- Shortcut Run
- Subway Surfers
App Store'daki manzaraysa geçtiğimiz aya göre başarı kazanan uygulamaları gösterdi. Listedeki tek yeni oyun Oh God olurken Among Us, geçtiğimiz ayki performansını korudu. Project Makeover ise listenin birinci sırasına tırmandı. Call of Duty: Mobile, kendisine üçüncü sırada yer buldu.