Her ay mobil dünyanın enlerini açıklamaya devam eden Sensor Tower, Ocak 2021 döneminde en çok indirilen mobil oyunları açıkladı. Zirve, geçtiğimiz aya göre değişti. Bununla birlikte listeye yeni oyunlar eklendi.

Her ay düzenli olarak elde ettiği verileri paylaşarak mobil dünyaya bir ışık tutan Sensor Tower, 2 hafta önce yayınladığı en çok indirilen uygulamalar listesinin ardından bugün 2021 yılının zirvede yer alan mobil oyunlarını açıkladı. Ocak 2021 döneminin en çok indirilen oyunları, toplamda en çok indirilen, App Store'da en çok indirilen ve Google Play'de en çok indirilenler olarak listelendi.

İki platformdan alınan verilere göre Ocak 2021 dönemini zirvede kapatan isim, Join Clash 3D oyunu oldu. Supersonic Studios'un geliştirdiği mobil oyun, ocak ayı boyunca 27 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Geçtiğimiz ay zirvede yer alan oyun Among Us'sa Join Clash 3D'yle yer değiştirmiş oldu. Among Us, listenin ikinci sırasında yer aldı.

En çok indirilen oyunlar – Ocak 2021

Join Clash 3D Among Us DOP 2 Sushi Roll 3D Project Makeover Roof Rails Phone Case DIY Oh God Hit Master 3D Stacky Dash

Zirvenin ilk iki sırasında yaşanan yer değişikliği, listenin genelinde görülmemiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz aya göre bu ay listeye daha fazla yeni oyun girdi. Yeni oyunlar arasında en popüler olanıysa DOP 2 oldu. DOP 2, Sushi Roll 3D'yi bir sıra geriye atarak üçüncü sıraya yerleşti.

En çok indirilen Android oyunları – Ocak 2021

Join Clash 3D DOP 2 Phone Case DIY Sushi Roll 3D Among Us Hit Master 3D Roof Rails Oh God Candy Crush Saga Red Imposter

Android oyuncuları bu ay da yeni oyunları denemeye devam etti. Listeye 5 yeni oyun eklenirken zirvede yer alan isim Join Clash 3D oldu. Among Us'sa popülerliğini bir nebze kaybederek 5. sıraya düştü. Listenin 10. sırasındaysa Among Us'ın üç boyutlu çakması Red Imposter yer aldı.

En çok indirilen iOS oyunları – Ocak 2021

Project Makeover Among Us Call of Duty: Mobile PUBG Mobile Roof Rails Homescapes Roblox Oh God Shortcut Run Subway Surfers

App Store'daki manzaraysa geçtiğimiz aya göre başarı kazanan uygulamaları gösterdi. Listedeki tek yeni oyun Oh God olurken Among Us, geçtiğimiz ayki performansını korudu. Project Makeover ise listenin birinci sırasına tırmandı. Call of Duty: Mobile, kendisine üçüncü sırada yer buldu.