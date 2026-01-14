Tümü Webekno
[Ocak 2026] 7 Bin TL Değerindeki 6 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Ocak ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ocak ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Resident Evil Village. Yakında serinin yeni oyunu Resident Evil Requiem geleceğinden, öncesinde bu son oyunu bitirmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Platform Normal Fiyatı
Resident Evil Village PS4, PS5 1.399 TL
Like a Dragon: Infinite Wealth PS4, PS5 2.499 TL
Expeditions: A MudRunner Game PS5 1.799 TL
A Quiet Place: The Road Ahead PS5 1.049 TL
The Exit 8 PS4, PS5 139 TL
art of rally PS4, PS5 849 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 20 Ocak tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
