[Ocak 2026] 7 Bin TL Değerindeki 6 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ocak ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.
Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Resident Evil Village. Yakında serinin yeni oyunu Resident Evil Requiem geleceğinden, öncesinde bu son oyunu bitirmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Resident Evil Village
|PS4, PS5
|1.399 TL
|Like a Dragon: Infinite Wealth
|PS4, PS5
|2.499 TL
|Expeditions: A MudRunner Game
|PS5
|1.799 TL
|A Quiet Place: The Road Ahead
|PS5
|1.049 TL
|The Exit 8
|PS4, PS5
|139 TL
|art of rally
|PS4, PS5
|849 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 20 Ocak tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.