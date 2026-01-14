[Ocak 2026] 7 Bin TL Değerindeki 6 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Ocak ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Ocak ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Resident Evil Village. Yakında serinin yeni oyunu Resident Evil Requiem geleceğinden, öncesinde bu son oyunu bitirmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Resident Evil Village PS4, PS5 1.399 TL Like a Dragon: Infinite Wealth PS4, PS5 2.499 TL Expeditions: A MudRunner Game PS5 1.799 TL A Quiet Place: The Road Ahead PS5 1.049 TL The Exit 8 PS4, PS5 139 TL art of rally PS4, PS5 849 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 20 Ocak tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

