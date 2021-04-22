Oculus Quest 2'in 12 Sanal Gerçeklik Oyunu ve Fragmanı

Facebook, Oculus Gaming Showcase etkinliğinde Oculus Quest 2 için yayınlanacak 12 yeni sanal gerçeklik oyununu ve fragmanlarını paylaştı. Söz konusu videolar, Oculus Quest 2'nin nasıl bir sanal gerçeklik deneyimi sunacağını da gözler önüne seriyor.

Facebook, çoğumuz için bir sosyal medya platformu olsa da şirket, 2014 yılında satın almış olduğu Oculus markası ile sanal gerçeklik (VR) sektörünün de en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Dün Oculus Gaming Showcase adında sanal gerçeklik oyunları odaklı bir etkinlik gerçekleştiren Facebook, 12 sanal gerçeklik oyunun fragmanlarını gösterdi.

Facebook, Oculus Quest 2 VR seti ile sanal gerçeklik sektörünü bir miktarda olsa canlandırmayı başarmıştı. Öyle ki; Oculus'un şubat ayındaki açıklamalarına göre 60 adet oyun 1 milyon dolar, 3 adet oyun ise 10 milyon dolar satış barajını aşmayı başarmıştı. İşte dün akşamki Oculus Gaming Showcase oyununda gösterilen 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanları.

Resident Evil 4

Pistol Whip: Smoke & Thunder + The Concierge

After the Fall

Warhammer 40,000: Battle Sister

Lone Echo II

Star Wars Pinball VR

I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar

Carve Snowboarding

Wraith –The Oblivion: Afterlife

The Climb 2 Freestyle Expansion Pack

The Walking Dead: Saints & Sinners: Aftershocks

Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge Part II

Tekil fragman paylaşılmadı.