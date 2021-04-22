Oculus Quest 2'in 12 Sanal Gerçeklik Oyunu ve Fragmanı

Facebook, çoğumuz için bir sosyal medya platformu olsa da şirket, 2014 yılında satın almış olduğu Oculus markası ile sanal gerçeklik (VR) sektörünün de en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Dün Oculus Gaming Showcase adında sanal gerçeklik oyunları odaklı bir etkinlik gerçekleştiren Facebook, 12 sanal gerçeklik oyunun fragmanlarını gösterdi.
Facebook, Oculus Quest 2 VR seti ile sanal gerçeklik sektörünü bir miktarda olsa canlandırmayı başarmıştı. Öyle ki; Oculus'un şubat ayındaki açıklamalarına göre 60 adet oyun 1 milyon dolar, 3 adet oyun ise 10 milyon dolar satış barajını aşmayı başarmıştı. İşte dün akşamki Oculus Gaming Showcase oyununda gösterilen 12 sanal gerçeklik oyunu ve fragmanları.
Resident Evil 4
Pistol Whip: Smoke & Thunder + The Concierge
After the Fall
Warhammer 40,000: Battle Sister
Lone Echo II
Star Wars Pinball VR
I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar
Carve Snowboarding
Wraith –The Oblivion: Afterlife
The Climb 2 Freestyle Expansion Pack
The Walking Dead: Saints & Sinners: Aftershocks
Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge Part II
Tekil fragman paylaşılmadı.