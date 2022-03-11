ODTÜ Verimlilik Topluluğu tarafından düzenlenen Yönetim ve Mühendislik günleri, sektör devi şirketlerden profesyonellerin katılımıyla 10 Mart'ta başladı. Etkinlik 12 Mart'ta sona erecek.

Kariyer yolculuğunda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler ile sektör devi şirketleri ve profesyonelleri bir aray getiren etkinliklerden biri olan Yönetim ve Mühendislik Günleri, bu sene de birbirinden değerli konuklarla gerçekleşiyor. Üç gün sürecek etkinliğin ilk günü bugün gerçekleşti ve etkinlik 12 Mart'a kadar da devam edecek.

Katılımcılarına her biri sektörde lider şirketlerden üst düzey yöneticilerin ilham veren hikayelerinin yanında seminerler, paneller, söyleşiler ve online fuaye gibi etkinlikler sunaca olan Yönetim ve Mühendislik Günleri'ne dileyen herkes ücretsiz bir şekilde katılabiliyor.

Katılımcılara sertifika verilecek

Dileyen herkesin buradaki form aracılığıyla katılım sağlayabileceği etkinlikte katılımcılara ayrıca sertifika da verilecek. Öğrenciler hem iş dünyasından profesyoneller ve şirketlerle birebir iletişim fırsatı yakalayacak ve kariyelerine yön verecek; hem de katılım sertifikası kazanacak.

Loreal, Garanti, Kordsa, Otokoç, Arçelik, Nestle, Henkel, Abdi İbrahim, Aselsan, BSH, Unilever, Colgate, BAT, Armut gibi sektörde öncü şirketlerden üst düzel yöneticilerin katılacağı etkinlikle ilgili detaylara göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak etkinliğin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.