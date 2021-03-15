Sosyal medyada viral hale gelen bir video, ülkemizdeki internet kullanıcılarının gündemi haline geldi. Söz konusu videoda yer alan iki çocuk, sosyal medyada canlı yapıyor, kendilerince eğleniyorlardı. Yayındaki birinin "Andımız'ı okuyun" demesi üzerine şaşıran çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel değerinden bihaberlerdi...

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medyada, hemen her gün yeni viral içerik patlak veriyor. Bunlardan kimisi gerçekten komik olup milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, kimileriyse ülkemizdeki kültürel yozlaşmanın geldiği son noktaları gözler önüne seriyor. Bu içeriğimizde sizlere, ağlanacak halimize güldüğümüz bir videodan bahsedeceğiz.

Söz konusu videoda küçük yaşta olan iki çocuk var. Bu yaştaki çocukların sosyal medyada ne işlerinin olduğunu sorgulamayı bir kenara bırakacak olursak, anladığımız kadarıyla bir canlı yayın yapılıyor. Çocukların ifadelerine göre yayına katılan bir kişi, "Andımız'ı okur musunuz?" şeklinde bir talepte bulunuyor. Videodaki çocuklar ise Andımız'ı bilmedikleri gibi, bu ifadenin Mustafa Ceceli'nin "Bedel" isimli şarkısı olduğunu düşünüyorlar. Çocukların Andımız'ı bilmemelerine mi yoksa bu kelime kullanıldığında bir şarkının mı akıllarına geldiğine üzülsek, inanın biz de bilmiyoruz...

İşte sosyal medyada viral olan o video

Öğrenci Andı olarak da bilinen Andımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli değerlerinden bir tanesidir. 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından kaleme alınmış ve 2013 yılına kadar da Türkiye genelindeki okullarda okutulmuştu. Ancak 2013 yılına geldiğimizde, bu kültürel değerin kaldırılmasına karar verildi. 2018 yılına geldiğimizde Danıştay, Andımız'ı yasal çerçevede kaldıran ilgili hükmün iptaline karar verdi. Kararın uygulanmaması üzerine yeniden başlayan süreç, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından nihayete erdirildi. Bugün alınan karara göre hükümlerin iptaline ilişkin alınan karar, bozuldu. Yani şu durumda, Andımız'ı kaldıran hükmün iptal edilmesine karar veren hüküm, iptal edilmiş durumda.

Son olarak, viral hale gelen o videoyla ilgili çocuklara tepki gösterilmesini gerektiren bir şey yok. Çünkü bu çocuklar, tahminen 10-15 yaş aralığındalar. Yani Andımız'ı bilmemeleri çok da olağan bir şey. Çünkü onların okul dönemlerinde, böyle bir kültürel değere yer verilmedi. Bizler de bu bahaneyle, bilmeyen genç takipçilerimiz için Öğrenci Andı'nı paylaşarak, bu içeriğimizi noktalayalım...

Türküm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!

Video için gelen bazı tepkiler ise şu şekilde