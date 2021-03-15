Türkiye'nin 2020 Yılındaki En İyi İş Yeri Açıklandı

Türkiye'nin en iyi iş yeri araştırmasının sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin en iyi iş yeri, 2020 yılında Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI) oldu. Konuyla ilgili açıklamalar, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit tarafından yapıldı.

Kincentric Turkey, 2020 yılında Türkiye'nin en iyi iş yerinin hangisi olduğunu açıkladı. 2006 yılından beri uygulamada olan "Kincentric Best Employers Programı" kapsamında yapılan açıklamalara göre en iyi iş yeri, Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI) oldu. TEI, son üç yıldır da Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü'nün sahibi oluyordu.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit tarafından yapılan açıklamalarda, çalışanlarının iş yerlerinden memnun olabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, bunun doğal bir sonucu olarak da sektörün önemli isimlerinden bir tanesi haline geldiklerini söyledi.

"İşveren limitlerinin üzerine çıktık"

TEI olarak en büyük amaçlarından bir tanesinin çalışanlarının refahı olduğunu vurgulayan Akşit, bu sağlayabilmek için de 2016 yılından beri önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaların sonucunda çalışan memnuniyetini yüzde 89'a kadar çıkarabildiklerini beyan eden Mahmut Faruk Akşit, son üç yıldır özel başarı ödülü aldıklarını, işveren limitlerinin üzerine çıkarak da Türkiye'nin en iyi iş yeri haline gelmeyi başardıklarını sözlerine ekledi.

Sadece iyi iş yeri olmak için çalışmadıklarını, çalışanlarının aidiyetlik seviyelerini artırmak için de ellerinden geleni yaptıklarını belirten TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, her yıl düzenli olarak anketler yaparak çalışanlarının şirkete karşı aidiyetlik hislerini de ölçtüklerini söylüyor. Bu bağlamda yapılan anketlere göre yüzde 48 seviyelerinde olan aidiyetlik seviyesi, 2020 yılında yüzde 78'e yükselmiş durumda.