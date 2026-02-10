Tümü Webekno
Tarihe Geçecek Buluş: Okyanus Dalgalarını Elektrik ve İçme Suyuna Dönüştürecek Yeni Bir Yöntem Keşfedildi

Barbados'ta hayata geçirilen yeni bir proje, okyanus dalgalarından elektrik ve içme suyu elde edilmesine olanak tanıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Karayipler’de enerji dönüşümü adına tarihi bir adım atan Barbados, Danimarkalı teknoloji şirketi Wavepiston ile okyanus dalgalarını elektrik ve içme suyuna dönüştürecek bir proje için anlaşma imzaladı.

Barbados hükûmetine bağlı Export Barbados (BIDC) ile yapılan Mutabakat Zaptı (MoU), adada 50 megavatlık ticari dalga enerjisi santrali kurulmasının önünü açtı. Anlaşma, 2024 boyunca yürütülen ve “Project WEB” adı verilen altı aylık kapsamlı fizibilite çalışmasının ardından geldi. Yapılan araştırmalar, Barbados’un Atlantik kıyılarının büyük ölçekli bir “dalga enerjisi çiftliği” için son derece uygun olduğunu ortaya koyuyor.

Dalgadan elektrik ve içme suyu

2

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, çift çıkışlı teknoloji kullanılması. Sistem, dalgaların yarattığı hidrolik basıncı aynı anda hem yenilenebilir elektrik üretimi hem de deniz suyunun arıtılması (tuzdan arındırma) için kullanacak. Böylece Barbados, sadece enerji bağımsızlığına değil, aynı zamanda su kıtlığına karşı da çözüm elde edecek.

Dalga enerjisi sistemlerinin en büyük sorunu sert deniz koşullarında zarar görmeleri. Wavepiston ise bu riski aşmak için teknolojisini Kuzey İrlanda’daki Queen’s University Belfast’ta yapılan özel testlerle doğruladı. Ölçekli deneylerde kullanılan “esnek yelken” tasarımı, dev dalgaların yıkıcı etkisini pasif olarak sönümleyebiliyor. Karmaşık kontrol sistemlerine ihtiyaç duymadan çalışan bu yapı, uzun vadeli dayanıklılık vadediyor.

Sadece enerji değil, ekonomik dönüşüm

Proje, Barbados’u Karayipler’de dalga enerjisinin “rehber ülkesi” hâline getirmeyi hedefliyor. Bunun merkezinde ise yerel iş gücünün eğitilmesi, gençler için yeni istihdam alanları yaratılması ve pahalı fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığın azaltılması gibi amaçlar var.

Barbados’un 2030 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kritik bir rol oynaması beklenen bu girişim, iklim değişikliğiyle karşı karşıya olan ülkeler için benimsenebilecek bir adım.

