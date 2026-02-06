İnsanlardan Daha Hassas Göz Ameliyatı Yapabilen Robot Geliştirildi!

Çinli bilim insanları, cerrahlardan çok daha hassas bir şekilde göz ameliyatı yapabilen bir robot geliştirdiler. Bu robot, hata payını önemli ölçüde düşürürken uzaktan kontrolü daha etkili bir hâle getiriyor. İşte detaylar...

Çin Bilimler Akademisi Otomasyon Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarından dikkat çeken bir hamle geldi. Robotik üzerine çalışan uzmanlar, insanlardan çok daha hassas bir şekilde göz ameliyatı yapan bir teknoloji geliştirdiler. Bu teknoloji, göz ameliyatlarında yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Küçük boyutu, kaygan yapısı ve yumuşak dokusu, göz ameliyatı yapmayı oldukça zorlaştırır. İşte Çinli bilim insanları da tam olarak buna odaklandılar. 3 boyutlu uzamsal algılama ve yörünge kontrolü için gelişmiş algoritmalar geliştiren uzmanlar, bu sayede hata payını düşürmüş oldular. Geliştirilen robot, ciddi retina hastalıklarının tedavisinde kullanılan subretinal ve intravasküler enjeksiyon gibi işlemleri yerine getirebilecek.

Başarı oranı yüzde 100'e ulaşıyor!

Geliştirdikleri robotu hem canlı hem de cansız hayvanlar ile modeller üzerinde test eden bilim insanları, ulaşılan yüzde 100 başarı oranı ile oldukça heyecanlanmış durumdalar. Yapılan resmî açıklamaya göre bu robot, cerrahların yaptığı hataları yüzde 80, cerrahların yönetiminde olan robotların yaptığı hataları ise yüzde 55 oranında düşürmüş oldu.

Henüz erken aşamada olan hassas göz ameliyatı robotu, henüz geniş kapsamda kullanıma sunulmadı. Ancak Çinli bilim insanları, geliştirdikleri teknolojinin gelecek vadettiğini, bu robot ile yalnızca hataların önlenmeyeceğini söylüyorlar. Uzmanlara göre göz doktorları, bu robot ile eğitim sürecini hızlandıracaklar ve uzaktan müdahaleyi daha kolay bir şekilde yapabilecekler.