OLED ve Dokunmatik Ekranlı MacBook Pro'nun Ne Zaman Geleceği Açıklandı

Yeni iddialara göre Apple, önümüzdeki yıl OLED ve dokunmatik ekranlı MacBook Pro tanıtacak. Fiyatı ise ciddi oranda zamlanacak.

Apple, geçtiğimiz günlerde çok beklenen M5 işlemcili yeni MacBook Pro modelini resmen tanıtmıştı. Daha bu cihaz resmî olarak piyasaya sürülmeden önümüzdeki yılın MacBook Pro’suyla ilgili bilgiler geldi. Sızıntı, en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’a ait.

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple, önümüzdeki yıl şimdiye kadarki en büyük MacBook Pro güncellemelerinden birini yapacak. Aynı zamanda fiyatı da artacak.

OLED ve dokunmatik ekranlı MacBook 2026’da geliyor

İddiaya göre Apple, önümüzdeki yıl itibarıyla MacBook Pro modelinin ekranında OLED panel kullanmaya başlayacak. Daha gerçek siyahlar, canlı renkler, geniş izleme gibi avantajlar sunmasıyla MacBook Pro’daki görüntü deneyimini iyileştirecek. Ayrıca dokunmatik ekran da göreceğiz. Windows bilgisayarlarda dokunmatik ekran yıllardır görüyorduk ancak Apple bu yaklaşımdan kaçınıyordu. Önümüzdeki yıl bu durum değişecek.

Yeni MacBook Pro modellerinde M6 serisi işlemciler yer alacak. iPhone’un ön kamerasına benzeyen Dinamik Ada benzeri bir entegre ön kameraya sahip bir ekran tasarımı da görebileceğimizi söylemiş. Cihazın daha hafif olacağı ve daha ince çerçeveyle geleceği de bilgiler arasında. Tabii ki tüm bu iyileştirmeler fiyata da yansıyacak ve MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı artacak. Hatta birkaç yüz dolar zamlı gelebileceği bile söyleniyor.

Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Neler olacağını önümüzdeki yıl göreceğiz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça bir sonraki MacBook Pro modelleri hakkında daha fazla bilgi gelecektir.