Yıllar Süren Bekleyiş Bitiyor! OLED Ekranlı MacBook Pro'nun Ne Zaman Tanıtılacağı Sızdırıldı

Yıllardır beklenen OLED ekranlı MacBook konusunda yeni bilgiler geldi. OLED MacBook Pro'nun ne zaman tanıtılacağı sızdırıldı.

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Mac modelleriyle bilgisayar konusunda da çok satan bir marka olmayı başarıyordu. Son birkaç yıldır dolaşan söylentilerde ise Apple’ın kullanıcıları çok sevindirecek büyük bir değişiklik yaparak MacBook modellerine OLED ekran getireceği belirtiliyordu.

Şimdi ise OLED ekranlı MacBook’lar hakkında heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Güvenilir sızıntılar paylaşılmasıyla bilinen Güney Koreli kaynak The Elec, OLED MacBook’ların ne zaman tanıtılacağına dair bilgiler paylaştı.

OLED MacBook Pro, yılın son çeyreğinde gelecek

The Elec’in aktardığına göre cihazların ekran panelini üreten Samsung Display, panellerin seri üretimine Mayıs 2026’da başlayacak. Samsung’un Apple’a yıl sonuna kadar 2 milyon ekran teslim etmeyi planladığı da söyleniyor. 3’üncü çeyrek itibarıyla ise cihazın son hâlini alması için gönderilmeye başlayacakmış.

Tüm bunlar sonucunda da Apple’ın OLED ekranlı MacBook Pro modelini 2026’nın son çeyreğinde tanıtacağı aktarılmış. Yani ekim, kasım veya aralık ayında geldiğini görebiliriz. Apple genelde ekim gibi duyuru yapmayı sever. O yüzden Ekim 2026’da gelme ihtimali yüksek.

OLED ekran, çok daha gelişmiş siyahlar, daha iyi görüntü gibi büyük avantajları beraberinde getirecek. OLED MacBook Pro’nun 14 ve 16 inç boyutlarla gelmesini bekliyoruz. M6 serisi çipler ve tamamen yenilenmiş bir tasarım da beklenen diğer yenilikler arasında.