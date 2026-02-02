MacBook Almak İçin Acele Etmeyin: M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook Pro'ların Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Bloomberg'den Mark Gurman, M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerinin ne zaman duyurulacağını açıkladı. Yapılan açıklama, yeni dizüstü bilgisayarların çok yakında aramıza katılacağını gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Apple'ın en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Mark Gurman, şirketin M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerini ne zaman duyuracağına ilişkin konuştu. Yapılan açıklama, şu sıralar bir MacBook almayı düşünenlerin kafasını karıştıracak türden.

Apple, mevcuttaki MacBook Pro modellerinde M5 işlemci kullanıyor. İşte bu durum, çok yakında değişecek gibi görünüyor. Zira Mark Gurman'ın açıklamasına göre teknoloji devi, M5 Pro ve M5 Max ile çalışan MacBook Pro modellerini macOS 26.3'ün yayımlanmasına paralel olarak satışa sunacak. macOS 26.3'ün hâlihazırda test aşamasında olduğunu söyleyelim.

macOS 26.3 ne zaman çıkacak?

Apple'ın geçmişte yaptığı çalışmaları göz önünde bulunduracak olursak macOS 26.3, herhangi bir gecikme olmaması hâlinde bu ay yayımlanacak. Bu da yepyeni MacBook Pro'lara artık sadece birkaç hafta uzakta olduğumuzu gözler önüne seriyor. Mark Gurman, olası bir gecikme nedeniyle mart ayına sarkma olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro'lar, tasarım açısından mevcut modellerle aynı olacaklar. Ayrıca teknik tarafta da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da daha güçlü işlemciler tercih edecek ve bunu bir pazarlama materyali olarak kullanacak.