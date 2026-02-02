Tümü Webekno
Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

MacBook Almak İçin Acele Etmeyin: M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook Pro'ların Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Bloomberg'den Mark Gurman, M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerinin ne zaman duyurulacağını açıkladı. Yapılan açıklama, yeni dizüstü bilgisayarların çok yakında aramıza katılacağını gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

MacBook Almak İçin Acele Etmeyin: M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook Pro'ların Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Apple'ın en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Mark Gurman, şirketin M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerini ne zaman duyuracağına ilişkin konuştu. Yapılan açıklama, şu sıralar bir MacBook almayı düşünenlerin kafasını karıştıracak türden.

Apple, mevcuttaki MacBook Pro modellerinde M5 işlemci kullanıyor. İşte bu durum, çok yakında değişecek gibi görünüyor. Zira Mark Gurman'ın açıklamasına göre teknoloji devi, M5 Pro ve M5 Max ile çalışan MacBook Pro modellerini macOS 26.3'ün yayımlanmasına paralel olarak satışa sunacak. macOS 26.3'ün hâlihazırda test aşamasında olduğunu söyleyelim.

macOS 26.3 ne zaman çıkacak?

Başlıksız-1

Apple'ın geçmişte yaptığı çalışmaları göz önünde bulunduracak olursak macOS 26.3, herhangi bir gecikme olmaması hâlinde bu ay yayımlanacak. Bu da yepyeni MacBook Pro'lara artık sadece birkaç hafta uzakta olduğumuzu gözler önüne seriyor. Mark Gurman, olası bir gecikme nedeniyle mart ayına sarkma olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Apple, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: iPhone Satışları Rekor Kırdı! Apple, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: iPhone Satışları Rekor Kırdı!

M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro'lar, tasarım açısından mevcut modellerle aynı olacaklar. Ayrıca teknik tarafta da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da daha güçlü işlemciler tercih edecek ve bunu bir pazarlama materyali olarak kullanacak.

Apple Laptop

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim