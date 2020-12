OLED Nedir, AMOLED ile Arasında Ne Fark Var?

Adını her geçen gün daha da sık duymaya başladığımız ekran teknolojileri olan OLED ve AMOLED, birbirine benzeyen teknolojiler olsalar da aralarında çok temel bazı farklar bulunuyor. Yeni bir cihaz alırken aklınızda oluşan OLED nedir, AMOLED nedir, farkları nelerdir gibi ekran teknolojileri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık.

Günümüz dünyasında LED, OLED, AMOLED hatta şeffaf ekran TOLED teknolojisinden bahseder olduk. Her geçen gün gelişen ve bu nedenle kullanım alanı artan ekran teknolojilerini daha sık duymaya başlıyoruz. Yine de OLED nedir gibi pek çok soru hala kullanıcının kafasında oluşabiliyor. OLED nedir, diğer ekran teknolojileri ile farkı nedir bilerek, yeni cihaz alırken daha kolay tercihler yapabilirsiniz.

Elbette tüm bu farklı ekran teknolojilerinin temeli, adlarında da bulunan LED teknolojisinden geliyor. OLED nedir, diğerleri ile arasındaki fark nedir sorularını LED teknolojisi ile kıyaslayarak yanıtlayabiliriz. Yeni bir cihaz alırken OLED nedir, AMOLED nedir, farkları nelerdir gibi temel soruların yanıtlarını bilmek, kullanıcı olarak nasıl bir ürün satın aldığınızı biliyor olduğunuz anlamına gelecektir.

Kısaca OLED nedir?

Organic Light Emitting Diode teriminin kısaltması olan OLED teknolojisinde ön camın arkasında organik bir karbon film bulunur. İçinden akım geçtiği zaman bu karbon film ışık yayar, yani görüntü oluşur. LED teknolojisine göre çok daha küçük, hafif, esnek ve incedir. En dikkat çeken özelliği ise koyu renkleri yansıtırken az enerji tüketiyor oluşudur.

Kısaca AMOLED nedir?

Active Matrix Organic Light Emitting Diode teriminin kısaltması olan AMOLED teknolojisinde ön camın arkasında, piksel akışını kontrol eden TFT olarak isimlendirilen ince bir film transistörü bulunur. Her bir pikseli tek tek yansıtan AMOLED teknolojisi çok daha esnek, hafif ve ince olduğu için tüm cihaz ekranlarında rahatlıkla kullanılabilir.

OLED ve AMOLED farkları nelerdir?

Kullanım alanları

Kullanım ömrü

Maliyet farkı

Sunulan görüntü kalitesi

Enerji tüketimi

Kullanım alanları:

OLED ekran teknolojisi genel olarak televizyon panellerinde, bilgisayar monitörlerinde, dizüstü bilgisayar ekranlarında, bazı akıllı telefonlarda, duvar ve ev aydınlatmalarında kullanılıyor. Bunun nedeni, OLED ekranların istenilen her boyuta uygun olarak üretilememesi. Genel olarak daha çok büyük ekranlar için tercih ediliyor.

AMOLED ekran teknolojisi çok daha esnek ve hafif olduğu için akıllı saatlerde, farklı boyutlardaki tabletlerde, taşınabilir müzik çalarlarda, oyun konsollarında, farklı prodüksiyon donanımlarında ve dijital kameralarda kullanılıyor. Kolayca istenilen şekilde üretilebilen ve her alanda verimli kullanılabilen AMOLED teknolojisi, endüstriyel alanlarda da kullanılıyor.

Kullanım ömrü:

Yeni bir teknoloji ne kadar hafiflik ve esneklik, incelik sunuyorsa kullanım süresi de bir o kadar azalıyor. Çünkü ihtiyacı olan korumayı sağlayacak bir katmandan uzak kalıyor. Bu nedenle OLED teknolojisi, ataları olan LED, LCD ve PDP ekranlara göre çok daha kısa ömürlü. Özellikle su ve OLED, kesinlikle yan yana gelmemesi gereken bir ikilidir. Su ile temas eden OLED ekran direkt olarak hasar alır.

OLED ilhamı ile üretilen AMOLED maalesef yeniliğin verdiği incelikle oldukça kırılgan bir yapıda. AMOLED ekranların görüntü kalitesi hemen olmasa da zamanla bozuluyor. Aynı şekilde ekran yanması olarak isimlendirilen ışık yaymama sorunu da yaygın bir şekilde AMOLED ekranlarda görülüyor. İki teknolojiyi kıyasladığımız zaman AMOLED ekranların daha hassas olduğunu söyleyebiliriz.

Maliyet farkı:

OLED, LED’den; AMOLED de OLED’den daha pahalı bir teknoloji. Bunun nedeni her yeni teknoloji ile kazanılan incelik, hafiflik ve esneklik. Çok daha yaygın kullanım için kullanışlı hale getirilen ekranların aynı zamanda dayanıklı olması için harcanması gereken maliyet oldukça yüksek. Bu nedenle her yeni ekran teknolojisi daha maliyetli bir üretim süreci geçiriyor.

Elbette, eğer iki ekran arasında bir kıyaslama yaparsak AMOLED ekran teknolojisinin çok daha maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bir teknoloji ürünü ne kadar küçük olursa maliyeti o kadar artar, çünkü içindeki donanımlar da küçülecek ve incelecektir. İnce, hafif, esnek olan ürün her zaman daha pahalıdır çünkü üretimi de daha maliyetlidir.

Sunulan görüntü kalitesi:

Sunduğu görüntü kalitesi noktasında OLED ekran teknolojisinin hakkını vermek gerekiyor. AMOLED ekran teknolojisi her yerde, her alanda, her cihazda ortalama bir görüntü kalitesi sunuyor ancak OLED ekranların sunduğu koyu renk tonlarını ve kontrast oranını hiçbir AMOLED ekranda kolay kolay bulamazsınız. Yine de AMOLED ekranların dar alanlarda çok daha başarılı bir yapay kontrast sunduğunu söyleyebiliriz.

AMOLED ekranlar her bir pikseli tek tek iletir, OLED ekran ise bir bütünlük sunar. Bu nedenle OLED ekrana sahip bir cihazda görüntü üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz. Farklı kontrast aralığı, kullanıcıya kendi istediği görüntü yoğunluğunu seçme imkanı verir. AMOLED ekranların diğer bir dezavantajı ise güneş ışığına maruz kaldığı zaman sunduğu görüntü kalitesinin bozulmasıdır. Güneş ışığı ya da yoğun ışık altında ekran yansıma yapacak ve ekran görünmez hale gelecektir.

Enerji tüketimi:

AMOLED ekran teknolojisi içinden geçen akım ile her bir pikseli tek tek yansıtır ve çok daha başarılı bir yenileme hızı sunar. Ancak hız demek, fazla enerji tüketimi anlamına gelir. Bu nedenle AMOLED ekranların enerji tüketimi konusunda bir dezavantajı vardır. AMOLED ekranlarda OLED ekranlarda olduğu kadar geniş bir kontrol imkanı olmadığı için enerji tüketimini kısıtlamak da oldukça zordur.

OLED ekran teknolojisi tek bir panel üzerinden ışığı dağıttığı için çok daha az enerji tüketir. Özellikle koyu renkleri yansıtırken minimum enerji tüketimi ile çalışır. Bu nedenle fazla güç tüketen büyük cihaz ekranlarında OLED teknolojisi kullanılır. Az enerji tüketimi cihazı yormadığı için aynı zamanda daha uzun bir kullanım ömrü de sunar.

Yeni bir cihaz alırken aklınızda oluşabilecek OLED nedir, AMOLED nedir, aralarındaki farkları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık. Farklı ekran teknolojilerinin sunduğu artı ve eksi özellikleri kullanıcı alışkanlıklarınıza göre değerlendirerek sizin için en uygun ekran teknolojisine sahip cihazı tercih edebilirsiniz.