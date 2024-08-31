Neredeyse hiçbirimiz ekran koruyucu takmadan telefonumuzu kullanmıyoruz. Peki madem ekran koruyucular bu kadar sağlam neden telefonların ekranları bu koruyucu ekranlardan yapılmıyor?

Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı, telefonlara ekstradan bir ekran koruyucu takmaya gerek kalmazdı öyle değil mi?

Gelin, böyle bir şeyin mümkün olup olamayacağına bakalım.

Telefonlara takılan ekran koruyucular genellikle temperli camdan veya özel plastikten yapılmış ek katmanlardır.

Ancak bu koruyucular, telefon ekranı kadar dayanıklı olamaz. Çünkü telefon ekranları alüminyum oksit ve silikondioksit karışımı olan alüminosilikat camdan yapılır. Bu camlar, üretim esnasında sıcak ve erimiş tuza konur.

Böylece küçük sodyum iyonları camı terk ederken daha büyük olan potasyum iyonları onların yerine geçer. Bu sayede camlar daha sağlam hale gelir. Ekran koruyucular ise esnek olmaları ve kolay uygulanabilmeleri için farklı malzemelerden yapılır.

Ekran koruyucular, telefonun ekranına ek bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Temel işlevi, günlük çiziklere ve küçük darbelerden kaynaklanan hasarlara karşı korumaktır. Ana ekranın malzemesi, az önce bahsettiğimiz gibi çok daha yüksek dayanıklılığa sahiptir.

Ayrıca telefonların kendi ekranları yalnızca dayanıklılık için değil aynı zamanda renk doğruluğu, dokunma hassasiyeti ve parlaklık gibi birçok farklı işlev için tasarlanmıştır.

Yine temperli camlardan telefon ekranı yapmak, maliyetli ve karmaşık bir süreçtir. Özetle telefon ekranlarının ve ekran koruyucuların yapıldığı malzemeler birbirinden farklıdır ve her biri farklı işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanır.

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