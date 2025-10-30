Tümü Webekno
OLED, QLED ve LED: Hangisi Daha İyi ve Neden?

Televizyon veya monitör alırken en çok karşılaşılan kavramlar olan OLED, QLED ve LED arasında farklar neler? Hangisi gerçekten daha iyi bir görüntü sunuyor? Hangisini tercih etmelisiniz?

OLED, QLED ve LED: Hangisi Daha İyi ve Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yeni bir televizyon veya monitör almak için teknoloji mağazasına girdiniz ve karşınıza çıkan terimler kafanızı tamamen karıştırdı: OLED, QLED, LED.Hepsi birbirine benziyor gibi görünse de, bu üç teknoloji aslında temelde **çok farklı çalışma prensiplerine **sahip. Peki bu farklar gerçekte ne anlama geliyor?

Bu içeriğimizde günümüzde sıkça karşılaştığımız OLED, QLED ve LED panellerin ne anlama geldiklerini, nasıl özellikler sundukların ve birbirleri arasında ne farklar olduğunu açıklayacağız. Özelliklerini öğrendikten sonra sizin ihtiyacınıza en uygun ekranı kolayca bulabileceksiniz.

LED nedir?

led

İlk olarak en sık karşılaştığımız terimlerden olan LED ekranın ne olduğuna bakalım. Basitçe anlatacak olursak bu tarzdaki TV’ler ve ekranlar LCD panellerin LED ışıklarla aydınlatılmış hâlidir. Bu üçlü arasında en yaygın ve en eski teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Eski LCD televizyonlar floresan aydınlatma kullanırken modern LED ekranlar LED aydınlatma kullanılır.

Bu teknolojide panelin arkasında bulunan LED’ler sabit ışık yayar. Özellikle giriş ve orta segment televizyonlar, monitörlerde kullanıldığını belirtelim. Yani fiyat/performans teknolojisidir, bütçesi çok yüksek olmayanlar tarafından tercih edilebilir. Ayrıca uzun yıllar kullanım sunmalarıyla güvenilirlerdir de diyebiliriz.

OLED nedir?

oled Gelelim daha üst düzey teknolojilere. Günümüzde çok sık duyduğumuz OLED ekran, QLED ve LED’in aksine bir arka aydınlatmaya ihtiyaç duymaz. Bu teknolojide** her bir piksel, bileşenler sayesinde kendi ışığını üretir**. Bu da onu diğerlerinden ayıran en temel prensiptir.

OLED ekranlar **sinematik deneyim ve derin siyah arayanlar **için en iyi tercihlerden biridir. Mükemmel siyahlarla birlikte gelişmiş kontrast sunarken karanlık sahnelerde çok detaylı netlik sağlanır. Işığın pikseller arasında sızma yapmaması, özellikle sinematik deneyim konusunda onu öne çıkarır. Düşük tepki süreleri de katıldığında hem sinematik hem de oyun deneyimi için en iyi tercihlerden biridir. Tabii ki bu gelişmiş özellilker sayesinde fiyatlarının da biraz yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor.

QLED nedir?

qled

Son olarak QLED teknolojisinden bahsedelim. Özellikle Samsung cihazlarda ismini sıkça duyduğumuz bu ekranlar, LED panellerin üzerine kuantum noktaları olarak adlandırılan unsurların eklenmesiyle ortaya çıkar. Bu noktalar, daha geniş bir renk yelpazesi ve daha yüksek parlaklığa olanak tanır. LED’in daha gelişmiş versiyonu diyebiliriz. QLED ekranlarda tıpkı standart LED TV’ler gibi LCD panel ve LED arka aydınlatma bulunur.

Kuantum noktaları sayesinde LED’in ürettiği ışık saflaştırılır ve çok daha geniş bir renk aralığı oluşturulur. QLED televizyonlarda sahnelerin çok daha parlak, göz alıcı hâlde olduğunu görebilirsiniz. Aydınlık odalarda en iyi deneyimi sunar. Yanma konusunda daha dayanıklı olmalarıyla bilinir.

Peki hangisi daha iyi?

hagnisi

Burada biri daha iyi demekten ziyade sizin ihtiyaçlarınıza hangisinin uygun olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Eğer, karanlık ortamları tercih eden, film ve oyun oynamayı seven bir kullanıcıysanız kesinlikle mükemmel siyahlar sunan OLED panelleri tercih etmelisiniz.

Aydınlık odalarda kullanan, HDR içerikler tüketen, daha dayanıklı, geniş ve canlı renk yelpazesi ve yüksek parlaklık arayan biriyseniz ise QLED tercih etmenizi öneriyoruz. Tabii ki hem QLED hem de OLED paneller için bütçenizin biraz yüksek olması gerekiyor. Ancak bütçesi düşük ve çok beklentisi olmayan, güvenilir cihaz arayan biriyseniz günlük kullanım için yeterli olan LED ekranları tercih edebilirsiniz.

