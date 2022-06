Sanatçıların, Ölen Yakınlarına Yazdığı 7 Yabancı Şarkı

Bazı şarkılar vardır, dillerini bilmesek bile bize bir şeyler anlatmaya çalıştığını hissederiz. Bugün sizlere sanatçıların ölen yakınlarına yazdıkları şarkıları şarkıları listeleyeceğiz.

"Müzik ruhun gıdasıdır" deyimini daha önce hiç duydunuz mu? Gerçekten de bazı müzikler içimizde bambaşka duygular oluşmasına sebep oluyor. Gerçek sanatçılar içlerindeki sevinci, üzüntüyü şarkılarla aktarıyorlar. Peki hayattaki en üzücü duygu nedir? Herkes bu konuda farklı şeyler söyleyebilir, ancak bana sorarsanız bunun ölüm olduğunu söyleyebilirim.

Bugün sizlere sanatçıların ölen yakınlarına yazdığı şarkıları paylaşacağız. Listemizdeki bazı şarkılar kişi ölmeden önce doğrudan ölen kişi tarafından da yazıldı. İşin özüne baktığımızda tüm bu şarkılar şu an aramızda olmayan kişilere adandı. Bu içeriğimizde sizi bir yolculuğa çıkarıyoruz. Hadi gelin gözünüzden birkaç damla yaş akıtmaya aday bu şarkıları birlikte bakalım.

Sanatçıların ölen yakınları için yazdığı 7 yabancı şarkı ve hikayeleri

Ölümle tanışmanın zorluğu: Evenescence - Hello

Evenescence'in en popüler şarkılarından biri olan Hello, grubun solisti Amy Lee'nin ölen kardeşi için yazılmış bir şarkı. Sara hastası olan Amy Lee'nin kardeşi, sürekli nöbetler geçirir. Bir gün Lee'nin annesi kızına banyo yaptırırken 2 dakikalığına dışarı çıkar ve küçük kız bu anda nöbet geçirip boğularak hayatını kaybeder. Amy Lee henüz 6 yaşındayken yaşanan bu olay, sanatçının ölümle tanışmasına neden oluyor. Hayatını bu travma üzerinden şekillendiren Lee, içindeki üzüntüyü bu şarkıyla dışarı vuruyor. Evenescence grubunun konserlerde söylemediği tek şarkı olan Hello, bu açıdan baktığımızda gerçekten eşsiz bir parça.

Eric Clapton'ın, 53. kattan düşerek hayatını kaybeden küçük oğluna yazdığı şarkı: Tears In Heaven

Eric Clapton'ın bu sevilen şarkısı, arkasında çok acıklı bir hikaye barındırıyor. Clapton'ın 4 yaşındaki oğlunun 53. kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yazılan bu şarkı, aynı zamanda Rush filminin de orijinal müziği oldu. Clapton'ın bu şarkısı 1992'de "Yılın Şarkısı" dalında Grammy Ödülü kazandı.

Anne özlemini dışa vuran: Metallica - Mama Said

Dünyanın en iyi gruplarından biri olarak kabul edilen Metallica'nın solisti James Hetfield'ın annesine ithafen yazdığı bu şarkı, arka planında çok üzücü bir hikaye barındırıyor. Hetfield'ın ailesi son derece katı Hristiyanlardı. İnançları konusunda bu kadar katı oldukları için kendilerini tanrıya teslim etmeleri gerektiğine inanıyorlardı. Şifanın da sadece tanrıdan geleceğini düşünen Hetfield'ın annesi, kansere yakalandığında tıbbi tedaviyi reddetti. Cynthia Bassett, kanser tedavisini reddetmesinden kısa bir süre sonra ise hayatını kaybetti. 16 yaşındayken annesini kaybeden Hetfield, Mama Said şarkısıyla annesine veda etti.

Evlat acısını böyle eşsiz bir şarkıyla yorumlayan: Led Zeppelin – All My Love

Çoğu kişinin, aşk şarkısı olduğunu düşündüğü Led Zeppelin'in All My Love şarkısı aslında grubun solisti Robert Plant'ın 5 yaşındaki oğlu Karac'ın ölümüne ithafen yazıldı. 1977'de mide enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden oğluna "All of My Love" şarkısıyla seslenen Plant, hissettiği duyguyu hepimize hissettirmeyi başardı.

Keşke anne ve babalar evlatlarının ölümünü görmeseydi dediğimiz: Pearl Jam - Last Kiss

Bu şarkı, 1960'ta hayatını kaybeden 16 yaşındaki Carol Ann Tarver'ı anlatıyor. Tren kazasında hayatını kaybeden genç kızın babası tarafından yazılan şarkı, Eddie Vedder aracılığı ile Pearl Jam'e gönderildi. Bu şarkının tüm geliri Kosova Savaşı mültecilerine gönderildi.

Şov her zaman devam etmeli: Queen - Show Must Go On

Queen grubu dünya üzerindeki en eşsiz gruplardan biriydi. Freddie Mercury gibi tarihin gördüğü en büyük vokalistlerden birine sahip olan bu grup, 1991 yılında çıkardıkları Innuendo albümünde "Show Must Go On" isimli bir şarkıya da yer verdiler. (Şarkı albümden önce single olarak çıkış yaptı.) Bu şarkı yayına alındığında Freddie Mercury'nin HIV virüsüne yakalandığı henüz basına açıklanmamıştı. Her ne kadar ortada spekülasyonlar olsa da ortada resmi bir açıklama yoktu.

Şarkı, grubun solisti Freddie Mercury'nin yaşamının son anına gelmiş olmasına rağmen performans sergilemeye devam etmesini anlatıyor. Mercury'nin çok kötü olduğu bir dönem olan 1990'da kaydedilen şarkı 14 Ekim 1991'de; Mercury'nin ölümünden sadece 6 hafta önce single olarak piyasaya sürüldü. Freddie Mercury, Show Must Go On'u sadece stüdyoda söyleyebildi. Bu şarkıyı hiçbir zaman canlı olarak Freddie'nin sesinden dinleyemedik. Şarkı, 20 Nisan 1992'de The Freddie Mercury Tribute konserinde Elton John tarafından canlı olarak seslendirildi.

Efsane bas gitarist Cliff Burton'la özdeşleşen: Metallica - Orion

Dünyaca ünlü metal grubu Metallica'nın hayatını kaybeden üyesi Cliff Burton'la eşleşen Orion, tamamı enstrümantal olan bir parça. Şarkı kaydedildiği dönemde uzaya ve gökcisimlerine ilgisi olan Cliff Burton tarafından yapıldı. Şarkının büyük kısmında da Burton'ın besteleri ve soloları bulunmakta. Burton, İsveç'te geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettikten sonra Orion, bu efsane bas gitaristle özdeşleşti. Bu şarkı aynı zamanda Burton'ın cenazesinde de çalınmıştı.

Bugün sizlere kardeşi, çocuğu gibi sevdiği insanların kayıplarının ardından yazılan veya onlarla özdeşleştirilen şarkıları listeledik. Peki sizin listemize ekleyebileceğimiz şarkı önerileriniz var mıdır? Yorumlarda buluşalım.