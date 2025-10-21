Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

One UI 8.5, Samsung Telefonların Kilit Ekranını Spotify'a Dönüştürecek

Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle kilit ekranındaki müzik oynatıcısında değişiklikler yapacak. İşte o yenilik.

One UI 8.5, Samsung Telefonların Kilit Ekranını Spotify'a Dönüştürecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, Android tabanlı One UI arayüzüne kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatmak için sürekli yenilikler getiriyordu. Ancak One UI’daki kilit ekranı tasarımı, uzun süredir çok ciddi değişikliklere uğramamıştı. Şimdi gelen bilgiler ise sevindirici bir yeniliğin kilit ekranına geleceğini gösterdi.

X üzerinden Tarun Vats isimli kullanıcının yaptığı paylaşım, yakın zamanda Samsung Galaxy telefon sahipleri için sunulacak **One UI 8.5 **güncellemesinde yer alacak bir özelliği ortaya çıkardı. Güncelleme, kilit ekranındaki müzik oynatıcısını değiştirecek.

Yeni müzik oynatıcısı böyle gözükecek

Paylaşılan görüntüye baktığımızda One UI 8.5 ile gelecek müzik oynatıcısında önemli bir yenilik olacağını görebiliyoruz. Artık kullanıcılar, oldukça güzel görünen **yeni bir animasyonla **karşılaşacaklar. Bu da kilit ekranındaki müzik deneyinimi iyileştirecek.

Normalde müzik dinlerken gördüğünüz oynatıcıda albüm kapağı da yer alır. Şarkıyı değiştirdiğinde ise direkt hemen değiştiğini görürsünüz. Maalesef bu pek de güzel bir görüntü sunmuyordu. Videoya baktığımızda artık şarkılar arasın geçişte kapaklar arasında güzel bir animasyon olacağını görebiliyoruz. Bu da göze çok daha güzel görünüyor. Kilit ekranının sıkıcılığını azalttığını söyleyebiliriz.

Aynı zamanda artık müzik oynatıcının daha temiz göründüğünü de görmek mümkün. Albüm kapağı tam ortaya yerleşiyor. Videoda özelliğin Spotify ile çalıştığını belirtelim. Muhtemelen YouTube Music gibi diğer uygulamalarda da çalışmaya devam edecek.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim