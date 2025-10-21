One UI 8.5, Samsung Telefonların Kilit Ekranını Spotify'a Dönüştürecek

Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle kilit ekranındaki müzik oynatıcısında değişiklikler yapacak. İşte o yenilik.

Samsung, Android tabanlı One UI arayüzüne kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatmak için sürekli yenilikler getiriyordu. Ancak One UI’daki kilit ekranı tasarımı, uzun süredir çok ciddi değişikliklere uğramamıştı. Şimdi gelen bilgiler ise sevindirici bir yeniliğin kilit ekranına geleceğini gösterdi.

X üzerinden Tarun Vats isimli kullanıcının yaptığı paylaşım, yakın zamanda Samsung Galaxy telefon sahipleri için sunulacak **One UI 8.5 **güncellemesinde yer alacak bir özelliği ortaya çıkardı. Güncelleme, kilit ekranındaki müzik oynatıcısını değiştirecek.

Yeni müzik oynatıcısı böyle gözükecek

Paylaşılan görüntüye baktığımızda One UI 8.5 ile gelecek müzik oynatıcısında önemli bir yenilik olacağını görebiliyoruz. Artık kullanıcılar, oldukça güzel görünen **yeni bir animasyonla **karşılaşacaklar. Bu da kilit ekranındaki müzik deneyinimi iyileştirecek.

Normalde müzik dinlerken gördüğünüz oynatıcıda albüm kapağı da yer alır. Şarkıyı değiştirdiğinde ise direkt hemen değiştiğini görürsünüz. Maalesef bu pek de güzel bir görüntü sunmuyordu. Videoya baktığımızda artık şarkılar arasın geçişte kapaklar arasında güzel bir animasyon olacağını görebiliyoruz. Bu da göze çok daha güzel görünüyor. Kilit ekranının sıkıcılığını azalttığını söyleyebiliriz.

Aynı zamanda artık müzik oynatıcının daha temiz göründüğünü de görmek mümkün. Albüm kapağı tam ortaya yerleşiyor. Videoda özelliğin Spotify ile çalıştığını belirtelim. Muhtemelen YouTube Music gibi diğer uygulamalarda da çalışmaya devam edecek.