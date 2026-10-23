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One UI 9 Sonrası Galaxy S24 ve S25 Kullanıcılarından Batarya Şikâyetleri Geliyor

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Bazı Galaxy S24 ve S25 kullanıcıları, One UI 9’un ardından telefonlarını gün içinde tekrar tekrar şarja taktıklarını söylüyor. Paylaşılan bir S24 Ultra örneğinde pilin yüzde 95’i, yalnızca 3 saat 15 dakikalık ekran süresiyle tükenmiş.

One UI 9 Sonrası Galaxy S24 ve S25 Kullanıcılarından Batarya Şikâyetleri Geliyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

One UI 9’un ardından bazı Galaxy S24 ve S25 kullanıcılarının şarjla arası bozuldu. Reddit ve Samsung Members paylaşımlarında telefonun kullanılmadığı sırada bile pil tükettiğinden, zaman zaman da normalden fazla ısındığından söz ediliyor. Bazı S25 sahipleri, cihazlarını günde üç dört kez şarj etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Android 17 tabanlı güncelleme sonrasında aktarılan bu deneyimlerde ortak bir ayrıntı var: Telefonlarda ağır işler yapılmıyor. Oyun oynamadan, yalnızca günlük uygulamalarda gezinirken de şarj hızla azalabiliyor. Yine de kullanıcı paylaşımları, sorunun bütün cihazlarda yaşandığını ya da nedeninin kesin olarak güncelleme olduğunu söylemeye yetmiyor.

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One UI 9 Sonrası Galaxy S24 ve S25 Kullanıcılarından Batarya Şikâyetleri Geliyor
Ekran Resmi 2026-10-23 15.40.42

Oyun yok, ağır işlem yok; şarj yine de dayanmıyor

Ekran Resmi 2026-10-23 15.40.42

Örneklerden biri, iki yıldır Galaxy S24 Ultra kullanan bir kullanıcıya ait. Paylaşılan verilere göre telefon, 5 saat 20 dakikada şarjının yüzde 95’ini tüketmiş. Ekranın açık kaldığı süre ise 3 saat 15 dakika.

Kullanılan uygulamalar YouTube, Instagram ve Snapchat. Yüksek grafikli bir oyun ya da uzun bir video düzenleme işi yok. Telefonun QHD çözünürlükte ve Wi-Fi yerine LTE+ mobil veriyle kullanılması, tüketimi artırmış olabilecek etkenler arasında.

Burada süreleri karıştırmamak gerek. Pil üç saatte bitmiş değil; ekranın kapalı olduğu zamanla birlikte toplam 5 saat 20 dakika geçmiş. Ekran süresi, bu toplamın yalnızca bir kısmı.

Neler denenebilir?

Büyük işletim sistemi güncellemelerinin ardından arka plandaki optimizasyonların tamamlanması birkaç gün sürebiliyor. İlk günlerdeki yüksek tüketim bu yüzden kalıcı olmayabilir.

Sorun sürerse sistem ön belleğini temizlemek, arka plan etkinliklerini kısıtlamak ve “düşük” performans profiline geçmek denenebilecek adımlar arasında.

Buna rağmen şarj hâlâ alışılmadık hızda tükeniyorsa meseleyi yalnızca güncellemeye bağlayıp geçmemek gerek. Samsung, devam eden pil sorunlarında yetkili servis kontrolü öneriyor. Samsung’un Hindistan ekibi de bu yöndeki şikâyetini paylaşan bazı kullanıcıları yetkili servislere yönlendirmiş.

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