Günümüzde kırmızı halı; büyük kutlamalarda, açılışlarda, galalarda, ödül törenlerinde ve resmi ziyaretlerde protokollerin önüne seriliyor. Peki neden başka renkler değil de kırmızının tercih edildiğini hiç düşünmüş müydünüz?

İnsanlar, özel misafirler için kırmızı halı sererken yüksek itibarlı kişiler de etkinliklerde ve restoranlarda kırmızı halıyla karşılanabiliyorlar. Özellikle, Oscar ödül törenlerindeki kırmızı halı artık o törenle özdeşleşmiş durumda.

Kökeni M.Ö. 450’li yıllara dayanan kırmızı halının günümüze uzanan ilginç serüvenine ve neden sadece kırmızı rengin tercih edildiğine hep birlikte bakalım.

Kırmızı halıya dair en eski referanslar, M.Ö. 458'de Antik Yunanistan'a kadar uzanıyor.

Eski Yunanlılar döneminde kırmızı, tanrıların rengi olarak görülüyordu. Yunan trajedisi Oresteia’da; Klytemnestra, kocası Agamemnon'u evinde karşılamak için kırmızı bir halı seriyordu. Agememnon, bir kibir eylemi gibi görüneceği için yolda yürümekten korkmuştu.

Oyunun yayınlanmasından kısa bir süre sonra birçok ressam, eserlerinde zenginliği göstermek amacıyla kırmızı halılar kullanmaya başladı. Kırmızı, saygı ve onurlandırmaya bağlı mecazi anlamlar yüklenmişti.

Doğu ve Rönesans sanat eserlerinde kırmızı desenli halılar tasvir edilmeye başladı.

Bu halılar genellikle, bir taht ya da dini öneme sahip ayinlerin yapılacağı bir kürsüye açılıyordu. Halılar her zaman düz kırmızı olmasa da ana arka plan çoğunlukla kırmızının bir tonuydu.

Kırmızı renkli bir halı, yüksek statüyü ifade etmeye hız kesmeden devam devam etti.

1821 senesinde Güney Karolina, Georgetown'da ABD başkanı James Monroe'nun gelişi, nehir teknesinden kıyıya kadar uzanan bir kırmızı halı serilerek kutlandı. Önemli kişiler uçaktan veya arabadan inerken önlerine kırmızı halı serilmesi geleneği, bu olayla başlamış oldu.

Kırmızı halı, 1902 yılına kadar, modern dünyada öne çıkan bir figür haline gelmemişti.

1902 senesinde, New York ve Chicago arasında yeni bir demiryolu hizmeti başlamıştı ve yolcuları vagonlarına yönlendirmek için kırmızı bir halı kullanılmıştı. O andan itibaren kırmızı halı, lüks bir eşya olarak görülmüştü ve birçok prestijli etkinlikte kullanılmaya başlanmıştı.

1961'deki Akademi Ödülleri, kırmızı halıyı ilk tanıtan etkinlik oldu.

Etkinlik organizatörleri, kırmızı halının başlangıçta bir lüks unsuru olarak değil, oyuncuları gitmeleri gereken yere yönlendirmenin bir yolu olarak amaçladıklarını söyledi. Birkaç yıl sonra, 1964'te, kırmızı halıda yürüyen yıldızların gelişi bir fenomen hâline geldi.

Günümüzde hâlâ ikonik bir sembol olarak kullanılıyor.

Kırmızı halılar bugün, paparazzilerin ve muhabirlerin ödül törenine giderken ünlülerle röportaj yapıp fotoğraflarını çekecekleri bir yer olarak kullanılıyor. Özellikle Oscar ödüllerinde kırmızı halı; ünlülerin, hangi tasarımcıların kıyafetlerini giydiklerini veya geceye nasıl hazırlandıklarını anlattığı gecenin açılış etkinliği oldu.

Yüksek rütbeli insanları, “sıradan” insanlardan ayırıyor.

Kırmızı halı; yalnızca ödül törenlerinde değil, yüksek rütbeli insanlar veya kraliyet mensupları için de bir sembol. Böylece, “sıradan” insanların kullandığı zeminde yürümek zorunda kalmıyorlar.