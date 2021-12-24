OneOdio'nun hem profesyonel müzik yapanlara hem de oyun, günlük kullanım gibi alanlarda kullanılmak için geliştirdiği, yanında 3 farklı kabloyla gelen kulaklığı Monitor 60'ı inceledik.

Eğer sizler de benim gibi müzikle yatıp kalkan, kulağından kulaklık eksik olmayan biriyseniz, yeni bir kulaklık satın almak istediğinizde pek çok şeye dikkat ediyorsunuzdur. Her ne kadar basitmiş gibi görünse de birbirinden farklı teknolojiyle gelen kulaklıklar, müzik zevkinizi çok yukarılara taşıyabilir. Bugün dixlrtr, Hi-Res gibi önemli ses teknolojileriyle donatılmış, yanında 3 farklı kablo çeşidiyle gelen kulaküstü kulaklık modeli OneOdio Monitor 60'ı inceleyeceğiz.

Elime geçip inceleme imkanı tanıdığım bu ürünün teknik özelliklerinden ve sonrasında kişisel deneyimimden bahsedeceğim. Son derece büyük olmasının yanında hareketli parçaları sayesinde rahat taşınabilir bir yapısı bulunan OneOdio Monitor 60, profesyonel olarak müzik yapan insanların tercih edebileceği bir kulaklık.

Profesyonel insanlar dışında dışarı çıktığında kulağından kulaklık eksik olmayan kişiler de rahatlıkla tercih edebilir. Büyük kulak pedleri sayesinde tüm kulağınızı içine alıp konforlu bir müzik dinleme imkanı sunan kulaklık, ergenomik dizaynıyla müzik dinlemediğiniz anlarda rahatlıkla taşınabilir.

OneOdio Monitor 60 teknik özellikleri neler?

Yüksek çözünürlüklü ses sertifikası olan Hi-Res Audio bulunan OneOdio Monitor 60 kulaklık, 20 Hz - 40 KHz frekans aralığında çalışıyor. 50 mm dual dynamic neodymium driver ile son derece iddialı bir ses deneyimi sunan kulaklığın 38 ohm'luk Impedance'ı bulunuyor. Ayrıca 110+3db'lik hassasiyetle çalışan OneOdio Monitor 60 kulaklık, DJ olmak isteyenlerin tercih edebileceği özelliklere sahip.

OneOdio Monitor 60'ın kutusundan neler çıkıyor?

Son derece dolu bir paketle geldiğini söyleyebileceğimiz OneOdio Monitor 60 kulaklığın kutusunu açtığımızda kulaklık dışında bir adet deri taşıma çantası ve biri mikrofonlu olmak üzere 3 tane de kablo çıkıyor. Her biri farklı amaçlara hizmet edebilen bu kablolar sayesinde kulaklığı pek çok farklı amaçla kullanabiliyorsunuz. Kutudan çıkan kablolar şu şekilde:

1,2 metre uzunluğunda 3,5 mm to 3,5 mm mikrofonlu kablo

3 metre uzunluğunda 3,5 mm to 6,35 mm sarmal kablo

3 metre uzunluğunda 3,5 mm to 3,5 mm kablo

OneOdio Monitor 60 kulaklığındaki deneyimlerin nasıldı?

Ülkemizde adını pek sık duymadığımız OneOdio markasının profesyonel kulaklığı Monitor 60 modelini yaklaşık 1 haftadır test ediyorum. Normalde de kulaküstü kullanan biri olduğum için herhangi bir zorluk yaşamadım. Öncelikle kulaklığın boyutu ve ergonomik tasarımı son derece rahat. Özellikle kulaklık pedleri kulağınızı tam anlamıyla içine alıyor ve uzun süreli kullanımlarda dahi bir rahatsızlık yaşamamanızı sağlıyor.

Profesyonel müzik yapmayan biri olarak kulaklığı daha çok müzik dinlemek için kullandım. Haliyle bazı durumlarda kulaklığımı çıkartarak yola devam etmem gerekti. Bu noktada kulaklık büyük olsa da dikey ve yatay hareketi bulunması boynunuzda rahatlıkla taşıyabilmenizi sağlıyor.

Malzeme kalitesi olarak da son derece tatmin edici bir kulaklık olan Oneodio Monitor 60'da ABD plastik malzeme kullanılmış. Zaten esnek yapısı ve malzeme kalitesi dışında kulaklığı elinize aldığınızda da sağlamlığı kendini belli ediyor.

Gelelim ses kalitesine

Oneodio Monitor 60'la geçirdiğim 1 hafta içerisinde pek çok farklı türde müzik dinlemeye çalıştım. Sizi rahatlıkla ortamdan uzaklaştıracak bir ses seviyesine sahip kulaklık gerek tiz sesleri gerekse de basları son derece temiz bir şekilde veriyor. Özellikle Hi-Res destekli müziklerde arkada çalan tüm enstrümanları ayrı ayrı duyabilmek özel bir ayrıcalık olarak görülebilir.

Deneyimimi size aktarmadan önce ufak bir parantez daha açmak istiyorum. Kulaklıkla birlikte gelen 3 kablo da son derece kullanışlı. Özellikle sarmal kablo hem stüdyoda hem de seyahat halindeyken rahatlıkla kullanabileceğiniz bir aparat.

Oneodio Monitor 60 alınır mı?

Artan kur fiyatları yüzünden öneride bulunmak da zor bir hal almaya başladı. Özellikle teknolojik ürünler son derece pahalı, ancak yaptığım incelemelere göre kulaklığın ses kalitesinin son derece temiz ve kaliteli olduğunu gördüm. Ses kalitesinin yanında ergonomik tasarımıyla da konforlu bir kulaklık olan Oneodio Monitor 60, alırsanız yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir kulaklık olacaktır. Eğer sizler de Oneodio Monitor 60'a daha yakından göz atmak ve satın almak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürün linkine ulaşabilirsiniz. Ürünün yüzde 20'lik indirime girdiğini de hatırlatalım. İndirimi geçerli kılmak için "SUPER20%" kodunu kullanabilirsiniz.