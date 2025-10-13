OnePlus 15, dünyanın ilk 165 Hz OLED ekranı ile gelecek

OnePlus 15’in ekranı netleşmeye başladı. Telefonda BOE üretimi, 165 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran kullanılacak. Bu da dünyada bir ilk olacak.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 15 hakkında heyecan verici detaylar gelmeye devam ediyor. Çinli kaynaklara göre telefonda BOE tarafından üretilen, 165 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran kullanılacak. Bu panel, dünyada bu kadar yüksek tazeleme hızına sahip ilk OLED ekran olma özelliği taşıyor.

Ekran 6,78 inç boyutunda ve 1.5K çözünürlüğünde olacak. Ayrıca 1 Hz ile 165 Hz arasında dinamik olarak yenileme hızını ayarlayabilecek. Göz yormayan kullanım için TÜV Smart Eye Protection 5.0 Gold sertifikasıyla destekleniyor. Ekranın parlaklığı da 1 nit’e kadar düşebiliyor.

OnePlus başkanı Li Jie, bu ekranla birlikte “ultra yüksek yenileme hızı dönemi”nin başladığını söylüyor. Yani OnePlus, sadece yüksek performans değil, aynı zamanda daha rahat ve göz dostu bir kullanım deneyimi de sunmayı hedefliyor.