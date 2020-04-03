DisplayMate, OnePlus 8'in Ekranına A+ Puanı Verdi

Akıllı telefon ekranlarını derecelendiren DisplayMate, önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisinin ekranına A+ verdi. Aynı zamanda ‘En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü’ne de layık görülen amiral gemisi, Samsung’un AMOLED panellerini kullanıyor.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni amiral gemisi serisi OnePlus 8’i 14 Nisan'da düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikte duyuracak. DisplayMate, lansmana sayılı günler kala OnePlus 8’in ekranına A+ derecesini verdiğini ve cihazın ‘En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü’nü kazandığını duyurdu.

DisplayMate üzerinde alınabilecek en yüksek puana layık görülen OnePlus 8, renk doğruluğu, görüntü kontrastı, ekran parlaklığı ve ekran yansıması dahil olmak üzere neredeyse tüm anahtar kategorilerde en yüksek puanı almayı başardı.

OnePlus CEO'su Pete Lau, daha önce yaptığı açıklamada, OnePlus 8 serinin Samsung Display’in ürettiği AMOLED paneller ile geleceğini doğrulamıştı. Hareketli görüntülerdeki bulanıklık ve bozulmayı engelleyen MEMC teknolojisine sahip olan telefon, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.78 inç QHD+ Super AMOLED ekran ile donatıldı. 1009 nit değerinde parlaklığa sahip ekran, 995 nit sunan Galaxy S20 Ultra ekranının bir adım önünde duruyor.

Daha önceki sızıntı ve söylentilere göre OnePlus 8, Snapdragon 865 yonga seti, 12GB RAM, 4.510mAh batarya ve Warp Charge 30T kablosuz hızlı şarj teknolojisi gibi önemli özelliklere sahip olacak. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi ile ilgili her şeyi, 14 Nisan’da düzenlenecek lansman sırasında öğreneceğiz.