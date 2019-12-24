OnePlus 8 Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus, gelecek yıl piyasaya süreceği OnePlus 8 serisi üzerindeki çalışmalarını sürdürürken, cihazların teknik özelliklerine dair bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da premium özelliklerle dolu bir amiral gemisi ortaya koyacak.

OnePlus'ın 2020'de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite'ı içeren üç modelden oluşan bir seriyi piyasaya sürmesi bekleniyor. 2019'un sonuna yaklaşırken cihazlar hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı ve yeni OnePlus akıllı telefonların tüm özelliklerini ortaya çıktı.

OnePlus 8 serisinin özellikleri, Weibo'daki bir paylaşımla ortaya çıktı. Sızıntılara göre standart OnePlus 8, FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.4 inçlik bir AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca ekranda 32MP selfie kamerası barındıran bir kamera deliği olacak. Arka tarafta 64 MP birincil lens, 20 MP ultra geniş açılı lens ve 12MP telefoto sensörüyle üç kamera olacak.

Cihazın entegre X55 5G modeme sahip Snapdragon 865 işlemci tarafından desteklendiği belirtiliyor ancak 4G modelinden bahsedilmiyor. Akıllı telefonun 8GB'a kadar RAM ve 256GB depolama seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Tüm bunların yanı sıra 30W Warp Charge hızlı şarj teknolojisi ve 4.000 mAh bataryayla çalıştığı söyleniyor.

OnePlus 8 Pro, QHD çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın ön kamerasının çift sensörlü olduğu söyleniyor. Ayrıca güvenlik için ekran içi parmak izi tarayıcısı da içerecek. Pro modeli yine Snapdragon 865 işlemcilerinden güç alacak ve 8GB / 12GB RAM veya 128GB / 256GB depolama seçenekleriyle gelecek. Ayrıca 50W hızlı şarj desteği ve 4.500 mAh batarya olacak.

Cihaz arka kamerası ise f/1.7 diyafram açıklığına sahip 64 MP birincil sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP ultra geniş açılı sensör ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12MP telefoto sensör ve ek ToF sensörü içerecek.

Son olarak, uygun fiyatlı model olarak gelecek OnePlus 8 Lite, MediaTek 100 yonga setinden güç alacak. 8GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP birincil sensörlü, üçlü arka kamera sistemi sunacak. Son olarak Lite modeli, FHD çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.4 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak.

OnePlus 8 serisinin özellikleri resmi olarak doğrulanmadı ve belirtilen özelliklerin doğru olup olmadığı kesin değil. Ancak verilen bilgilerin oldukça tutarlı olduğu söylenebilir.