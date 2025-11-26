Snapdragon 8 Gen 5 İşlemcili İlk Telefon OnePlus Ace 6T Duyuruldu

Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyi ilk kullanan telefon OnePlus Ace 6T duyuruldu. Cihaz, bataryasından ekranına kadar her detayıyla dikkat çekiyor.

Son zamanlarda piyasaya sürdüğü telefonlarla isminden söz ettirmeyi başaran Çinli teknoloji devi OnePlus, şimdi de Ace 6T ismi verilen orta-üst segmentteki telefonunu tanıttı. Bu cihaz, orta segmentte olmasına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor. Ayrıca Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5’i kullanan ilk cihaz olarak da kayıtlara geçiyor.

Telefonun tasarımına baktığımızda ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımı kullanıldığını görüyoruz. Arkada ise iPhone X’i andıran pil şeklinde küçük bir kamera adası var. Burada 2’li kamera sistemi kullanılmış.

Karşınızda OnePlus Ace 6T

OnePlus’ın yeni telefonu, 6,7 inç boyutunda bir OLED ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ekranda 165 Hz’lik yüksek yenileme hızı ve 1272x2800 piksel çözünürlük göreceğiz. Böylece akıcı ve yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimi kullanıcılara sunulacak.

Cihaz, Qualcomm’un yeni orta-üst segment işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5’ten güç alıyor. Bu işlemci, önceki nesline göre %36 CPU, %11 GPU ve %47 NPU iyileştirmesiyle geldiği için OnePlus Ace 6T’nin oyun, grafik, yapay zekâ ve genel performansını üst seviyelere taşımayı başaracak. Cihazda 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunulacağını belirtelim.

Cihazın arka tarafında 50 MP ve 8 MP olmak üzere 2’li kamera kurulumu yer alıyor. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri bataryası. Öyle ki 8000 mAh’lik devasa bir batarya 100W desteğiyle sunuluyor. Kutudan ColorOS 16 ile çıkacağını ve IP68, IP69 ve IP69K dayanıklılıkla geleceğini de belirtelim.

OnePlus Ace 6T modeli, aralık ayının ortalarında Çin’de satışa sunulacak. Henüz fiyatları açıklanmadı. Telefonun diğer pazaralara OnePlus 15R ismiyle sunulması bekleniyor.

OnePlus Ace 6T teknik özellikleri